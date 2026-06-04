Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Массовое ДТП с несколькими автомобилями произошло в центре Москвы
Крупная дорожная авария случилась на Большой Сухаревской площади в столице, об этом сообщил московский департамент транспорта в четверг.
Дорожный инцидент зафиксирован днем 4 июня, сообщил департамент в Max.
Специалисты профильных ведомств незамедлительно отреагировали на происшествие для обеспечения безопасности и нормализации движения.
Обстоятельства инцидента в центре столицы выясняются.
Через некоторое время движение было восстановлено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле нетрезвая женщина на иномарке без номеров спровоцировала крупную автокатастрофу в центре столицы.