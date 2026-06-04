Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Экс-тренер сборной России Корнеев возмутился ценой билетов на ЧМ по футболу
Организаторы предстоящего мирового футбольного первенства установили неоправданно высокие тарифы для зрителей, заявил бывший тренер российской сборной Игорь Корнеев.
«Что они сделали с билетами – это беспредел, ценники огромные. Для кого делается чемпионат мира – непонятно. Чтобы какая-то страна заработала или ФИФА заработала?» – сказал Корнеев, передает телеканал 360 со ссылкой на Матч ТВ.
Специалист добавил, что искренне сочувствует фанатам, которым приходится продавать автомобили или дома ради поездки. Ситуация серьезно усугубляется сложным процессом оформления виз в США и Канаду, а также крайне затратной логистикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте европейские организации потребителей подали жалобу в Еврокомиссию на ФИФА из-за завышения стоимости билетов на чемпионат мира.