В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.7 комментариев
Мирошник пристыдил Зеленского за многократное уклонение от военного призыва
Посол МИД Мирошник пристыдил Зеленского за многократное уклонение от военного призыва
Украинский президент Владимир Зеленский является уклонистом, он четырежды проигнорировал повестки из военкомата, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам киевского режима Родион Мирошник.
В своем Telegram-канале он отметил, что Зеленский не проходил службу в рядах ВСУ, хотя военкомат дважды направлял ему повестку в 2014 году и дважды в 2015 году.
По словам Мирошника, во время тотальной мобилизации такой факт пятилетней давности «заиграл новыми красками».
Ранее президент Украины призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.
До этого глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.