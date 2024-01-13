Посол МИД Мирошник пристыдил Зеленского за многократное уклонение от военного призыва

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он отметил, что Зеленский не проходил службу в рядах ВСУ, хотя военкомат дважды направлял ему повестку в 2014 году и дважды в 2015 году.

По словам Мирошника, во время тотальной мобилизации такой факт пятилетней давности «заиграл новыми красками».

Ранее президент Украины призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.

До этого глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

