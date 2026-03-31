Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

Tекст: Ольга Самофалова

Россия с начала года по 20 марта отгрузила в Турцию около 360 тыс. тонн кукурузы, что в семь раз больше, чем на ту же дату годом ранее, сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт». С сентября 2025 года по 20-е числа марта российские экспортеры поставили в Турцию порядка 550 тыс. тонн кукурузы, что почти на 54% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом отгрузки продолжают расти.

В прошлом году российскую кукурузу распробовали и китайцы. В 2025 году Китай закупил у России рекордные 444 тыс. тонн кукурузы, что в три раза больше, чем годом ранее. В денежном выражении поставки составили 107,6 млн долларов.

Уже по итогам восьми месяцев прошлого года России удалось выйти на первое место по поставкам кукурузу в Китай, потеснив Бразилию, Мьянму и США. Хотя Россия не входила даже в тройку лидеров на китайском рынке в 2024 году. Тогда как США - это мировой лидер по экспорту кукурузы. Россия же известна мировому сообществу больше по своей пшенице.

Успеху нашей кукурузы в 2025 и 2026 годах не в последнюю очередь способствует геополитическая ситуация и желание Турции и Китая не складывать все в одну корзину и снижать зависимость от определенных поставщиков.

«Турция закрывает выпадающие объемы кукурузы с Украины и одновременно снижает закупочные цены, а Россия в этих условиях предлагает конкурентный продукт за счет логистики и гибкости контрактов. Короткое плечо через Черное море и быстрая переориентация потоков — ключевые факторы»,

- говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». При этом крепкий рубль, по его словам, частично сдерживает ценовое преимущество нашей кукурузы, но оно сохраняется за счет дисконта и высокой конкуренции между экспортерами.

У самой Турции есть и рыночные причины такого интереса к российской кукурузе, как и к ячменю - это устойчивый спрос со стороны птицеводческой отрасли Турции и производителей комбикормов, отмечают аналитики «Агроэкспорта». С начала года Зерновое агентство Турции закупило уже 630 тыс. тонн фуражной кукурузы, в рамках последнего тендера от 16 марта законтрактовано 280 тыс. тонн фуражной кукурузы с поставкой во второй половине марта – апреле.

Также Турция в ноябре 2025 года ввела квоту на беспошлинный ввоз 1 млн тонн кукурузы, что сделало импорт более выгодным и стимулировало рост поставок, . Более того, при сохранении спроса Турция может одобрить и новую беспошлинную квоту. «Доля России в структуре турецкого импорта кукурузы за период с сентября 2025 по январь 2026 года возросла с 13% до 17%. Это говорит о том, что российская кукуруза становится для Турции более предпочтительной по соотношению цены и качества, а также по надежности поставок по сравнению с другими экспортерами, такими как Украина», - говорит Светлана Ильяшенко, доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова.

Дополнительный фактор — перераспределение потоков внутри российского экспорта: при снижении закупок со стороны Ирана часть объемов оперативно переориентируется на Турцию, замечает Кабаков.

«Та же логика работает и в Китае: диверсификация от США, прагматика цены и доступность поставок. Это история про баланс цены и рисков»,

- поясняет Кабаков. КНР потихоньку по многим товарам снижается зависимость от американского импорта, что выглядит стратегические верным решением в условиях геополитического противостояния Вашингтона и Пекина и постоянных торговых войн.

Следует отметить, что и без роста производства внутри России тоже не обошлось. Конечно, кукуруза в России остается вторичной культурой по сравнению с пшеницей, однако рост производства и развитие агротехнологий позволили увеличить предложение, отмечает Кабаков. Сработала и государственная поддержка.

В итоге в 2025 году валовой сбор кукурузы вырос до 15,7 млн тонн по сравнению с 13,9 млн тонн в 2024 году. В целом сбор зерна в 2025 году составил 139,4 млн тонн.

«Кукуруза стала одной из самых маржинальных культур для отечественных производителей. Прогнозируемая рентабельность ее выращивания в 2025 году составит 48% против 29% в 2024 году. Для сравнения, рентабельность пшеницы в 2025 году ожидается на уровне 28%. Высокая рентабельность стимулирует аграриев увеличивать посевные площади и вкладываться в технологии. Правительство также поддерживает экспортеров, в частности, установило беспошлинные квоты на вывоз кукурузы из Дальневосточных регионов», - говорит Ильяшенко.

Потенциал экспорт кукурузы имеется, однако, по оценке Кабакова, он ограничен несколькими миллионами тонн и выручкой до 1 млрд долларов. Дальнейший рост сдерживают урожайность, конкуренция с США и Бразилией, инфраструктура и регулирование, заключает эксперт.