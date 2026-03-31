    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    На Украине отдали ПВО частникам
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке зарплатой
    МИД подтвердил отказ России поставлять нефть поддерживающим потолок цен странам
    Bloomberg: США потратили годовой запас ракет JASSM при ударах по Ирану
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    МИД рекомендовал россиянам избегать стран с договорами о выдаче с США
    В Израиле назвали число раненых с начала операции против Ирана
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого – в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о значении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Остров свободы сопротивляется на грани

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим.

    31 марта 2026, 08:50 • Экономика

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев тем, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе?

    Россия с начала года по 20 марта отгрузила в Турцию около 360 тыс. тонн кукурузы, что в семь раз больше, чем на ту же дату годом ранее, сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт». С сентября 2025 года по 20-е числа марта российские экспортеры поставили в Турцию порядка 550 тыс. тонн кукурузы, что почти на 54% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом отгрузки продолжают расти.

    В прошлом году российскую кукурузу распробовали и китайцы. В 2025 году Китай закупил у России рекордные 444 тыс. тонн кукурузы, что в три раза больше, чем годом ранее. В денежном выражении поставки составили 107,6 млн долларов.

    Уже по итогам восьми месяцев прошлого года России удалось выйти на первое место по поставкам кукурузу в Китай, потеснив Бразилию, Мьянму и США. Хотя Россия не входила даже в тройку лидеров на китайском рынке в 2024 году. Тогда как США - это мировой лидер по экспорту кукурузы. Россия же известна мировому сообществу больше по своей пшенице.

    Успеху нашей кукурузы в 2025 и 2026 годах не в последнюю очередь способствует геополитическая ситуация и желание Турции и Китая не складывать все в одну корзину и снижать зависимость от определенных поставщиков.

    «Турция закрывает выпадающие объемы кукурузы с Украины и одновременно снижает закупочные цены, а Россия в этих условиях предлагает конкурентный продукт за счет логистики и гибкости контрактов. Короткое плечо через Черное море и быстрая переориентация потоков — ключевые факторы»,

    - говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». При этом крепкий рубль, по его словам, частично сдерживает ценовое преимущество нашей кукурузы, но оно сохраняется за счет дисконта и высокой конкуренции между экспортерами.

    У самой Турции есть и рыночные причины такого интереса к российской кукурузе, как и к ячменю - это устойчивый спрос со стороны птицеводческой отрасли Турции и производителей комбикормов, отмечают аналитики «Агроэкспорта». С начала года Зерновое агентство Турции закупило уже 630 тыс. тонн фуражной кукурузы, в рамках последнего тендера от 16 марта законтрактовано 280 тыс. тонн фуражной кукурузы с поставкой во второй половине марта – апреле.

    Также Турция в ноябре 2025 года ввела квоту на беспошлинный ввоз 1 млн тонн кукурузы, что сделало импорт более выгодным и стимулировало рост поставок, . Более того, при сохранении спроса Турция может одобрить и новую беспошлинную квоту. «Доля России в структуре турецкого импорта кукурузы за период с сентября 2025 по январь 2026 года возросла с 13% до 17%. Это говорит о том, что российская кукуруза становится для Турции более предпочтительной по соотношению цены и качества, а также по надежности поставок по сравнению с другими экспортерами, такими как Украина», - говорит Светлана Ильяшенко, доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова.

    Дополнительный фактор — перераспределение потоков внутри российского экспорта: при снижении закупок со стороны Ирана часть объемов оперативно переориентируется на Турцию, замечает Кабаков.

    «Та же логика работает и в Китае: диверсификация от США, прагматика цены и доступность поставок. Это история про баланс цены и рисков»,

    - поясняет Кабаков. КНР потихоньку по многим товарам снижается зависимость от американского импорта, что выглядит стратегические верным решением в условиях геополитического противостояния Вашингтона и Пекина и постоянных торговых войн.

    Следует отметить, что и без роста производства внутри России тоже не обошлось. Конечно, кукуруза в России остается вторичной культурой по сравнению с пшеницей, однако рост производства и развитие агротехнологий позволили увеличить предложение, отмечает Кабаков. Сработала и государственная поддержка.

    В итоге в 2025 году валовой сбор кукурузы вырос до 15,7 млн тонн по сравнению с 13,9 млн тонн в 2024 году. В целом сбор зерна в 2025 году составил 139,4 млн тонн.

    «Кукуруза стала одной из самых маржинальных культур для отечественных производителей. Прогнозируемая рентабельность ее выращивания в 2025 году составит 48% против 29% в 2024 году. Для сравнения, рентабельность пшеницы в 2025 году ожидается на уровне 28%. Высокая рентабельность стимулирует аграриев увеличивать посевные площади и вкладываться в технологии. Правительство также поддерживает экспортеров, в частности, установило беспошлинные квоты на вывоз кукурузы из Дальневосточных регионов», - говорит Ильяшенко.

    Потенциал экспорт кукурузы имеется, однако, по оценке Кабакова, он ограничен несколькими миллионами тонн и выручкой до 1 млрд долларов. Дальнейший рост сдерживают урожайность, конкуренция с США и Бразилией, инфраструктура и регулирование, заключает эксперт.

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев тем, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Кризис железной дороги разрушил миф о «немецкой точности»

    Немецкие дороги Германии десятилетиями считались образцом пунктуальности. Теперь же выясняется, что почти каждый второй поезд в стране опаздывает, а министр транспорта называет происходящее ни много ни мало как «угрозой для демократии». Как и почему в ФРГ случился транспортный кризис такого масштаба? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

