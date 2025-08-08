Tекст: Ирма Каплан

Как отметили информаторы, с начала СВО Зеленский и его администрация борются с уклонистами, так называемыми ухилянтами, которые не хотят идти умирать за киевский режим. При этом глава режима на Украине в свое время неоднократно игнорировал повестки военкомата.

«В то же время главный «ухилянт» Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой. Примечательно, что в свое время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства Порошенко. Теперь же он выслушивает доклады, как «ухилянты» угрожают обрушить фронт ВСУ», – сказал представитель силовых структур в беседе с ТАСС.

Киев недавно распространил фото поездки Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в Сумскую область, где они вручили награды отличившимся командирам десантно-штурмовых бригад.

По информации командира Десантно-штурмовых войск Украины Олега Апостола, вокруг города Сумы продолжается строительство фортификаций на случай обострения обстановки.

В январе 2024 года дипломат Родион Мирошник сообщал со ссылкой на данные Минобороны Украины, что Зеленский четыре раза не явился по повестке в 2014 и 2015 годах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. Граждане подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.

При этом с 1 сентября все работники украинских ТЦК должны будут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.