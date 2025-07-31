Пытавшийся спастись от мобилизации украинец выпрыгнул из окна

  • Новость часаВС России вывели большую часть жителей Часова Яра
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    Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США
    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского
    Освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на константиновском направлении
    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»
    Взвод ВСУ сдался в плен в Запорожской области
    Захарова пообещала Болгарии адекватный ответ за обвинения в терроризме
    FT узнала о проявлении «бункерного менталитета» у Зеленского
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Холокост не оправдывает геноцид

    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    35 комментариев
    31 июля 2025, 09:50 • Новости дня

    Пытавшийся спастись от мобилизации украинец выпрыгнул из окна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Призывник в городе Черкассы в ходе военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения, сообщили в Черкасском областном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    Мужчина пережил падение, ему оказывают помощь, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ТЦК.

    Ведется служебное расследование.

    Ранее на Украине решили, что военнообязанные старше 25 лет, не проходившие военную службу, автоматически получат воинское звание «солдат (матрос) запаса» и будут приняты на воинский учет.

    Ранее в Полтавской области все ТЦК перевели в другие здания из-за угроз новых ударов.

    30 июля 2025, 22:28 • Новости дня
    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского

    Эксперт: Ермак присутствовал на встрече в Альпах по согласованию с Зеленским

    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак присутствовал на секретной встрече в Альпах по согласованию с Владимиром Зеленским, заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

    По словам Олейника, Ермак присутствовал на встрече с представителями США и Британии в Альпах с ведома Владимира Зеленского и представлял там интересы главы киевского режима и свои собственные, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Запад ищет способы ослабить позиции Зеленского, считая увольнение Ермака несущественным, а уход самого Зеленского – большой проблемой.

    Эксперт также отметил, что сейчас Зеленский больше всего озабочен вопросом собственных гарантий безопасности. Он указал, что гарантию должны предоставить иностранные государства, и часто упоминается Британия как возможная страна убежища для Зеленского в случае его ухода с поста.

    Олейник не исключает, что возможна политическая рокировка между Зеленским и Залужным, но ключевым остается вопрос о гарантиях безопасности главе киевского режима.

    По его словам, американцам принципиально важно убрать Зеленского с позиции главы государства, при этом для них не так важно, кто займет его место, поскольку все претенденты будут зависимы от Запада и не смогут проводить самостоятельную политику.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о планах США «насильственно сменить» Владимира Зеленского на Валерия Залужного в ближайшее время.

    Служба внешней разведки сообщила, что представители США и Британии провели тайную встречу в Альпах, где обсуждалась возможная смена власти на Украине.

    Со стороны Киева на этой встрече присутствовали Андрей Ермак, Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

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    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    31 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    Силовики: в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре ликвидировали самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации, сообщил источник в силовых структурах России.

    «В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации», – сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что численность личного состава группировки составляла тысячи человек.

    В четверг Минобороны сообщило об освобождении города Часов Яр в Донецкой народной республике.

    До этого сообщалось, что город Константиновка в ДНР взят в клещи, там ведутся ожесточенные бои, командиры ВСУ покинули населенный пункт.

    Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    30 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 133 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотника, 624 ЗРК, 24 384 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    30 июля 2025, 14:59 • Новости дня
    В Сети заметили плагиат с намеком в новой фотосессии Залужного
    В Сети заметили плагиат с намеком в новой фотосессии Залужного
    @ Коллаж "Взгляд" / @Zaluzhny, Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети заметили плагиат с намеком в фотосессии для Vogue Валерия Залужного и снимке 1952 года Дуайта Эйзенхауэра перед президентскими выборами в США.

    Пользователи обратили внимание на сходство нового снимка Залужного для Vogue с известной исторической фотографией Дуайта Эйзенхауэра у двери перед выборами президента США. Фото публикует «Милитарист».

    На фото для Vogue Залужный также позирует у двери.

    Залужный в настоящее время занимает пост посла Украины в Британии, он стал героем выпуска Vogue Ukraine в рубрике «Лидеры». Он также опубликовал колонку, где рассказал о своем детстве, украинской идентичности и единстве в условиях войны.

    Военкор Александр Коц ранее в своем Telegram-канале предположил, что фотосессия не случайна и намекает на политические планы.

    Коц также подчеркивает, что деловой и серьезный образ Залужного не должен вводить граждан Украины в заблуждение – изменений к лучшему, по его мнению, ждать не стоит.

    Ранее в СВР сообщили, что Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского возможность его замены на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Коц заявил, что Залужного хотят сделать президентом Украины не для заключения мира.

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    30 июля 2025, 22:49 • Новости дня
    Депутат Рады показал золотую сантехнику у бизнес-партнера Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику, фотографии которой опубликовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал фотографии золотой сантехники, якобы сделанные в квартире бизнесмена Тимура Миндича, передает ТАСС.

    Железняк подчеркнул, что несколько знакомых, посещавших эту квартиру, подтвердили подлинность снимков.

    «Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз?» – написал он в своем телеграм-канале.

    Ранее депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прослушивало квартиру Миндича, которую он называл «теневым офисом» Зеленского. По его словам, там обсуждались вопросы продажи оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и введение санкций против крупных бизнесменов. По словам Гончаренко, доступ в квартиру был только у ближайшего окружения главы киевского режима.

    Тимур Миндич известен как совладелец «Квартал 95», бизнес-партнер и друг Зеленского.

    Ранее украинский политолог заявил, что фигуранты дел НАБУ, связанных с Тимуром Миндичем, дали показания против Владимира Зеленского.

    Сообщалось, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич ранее покинули Украину и считались «кошельками» Зеленского.

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    30 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков прокомментировал данные СВР о выдвижении Залужного в президенты Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о том, что бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный может быть выдвинут кандидатом в президенты Украины, «говорит сама за себя», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что не считает необходимым давать какие-либо подробные комментарии по поводу сведений, озвученных Службой внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС. По его словам, эта информация настолько очевидна, что не требует дополнительных разъяснений.

    «Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», – сказал Песков.

    Ранее СВР сообщила, что Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского его замену на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Журналист Сеймур Херш заявлял, что США готовы предпринять меры по «насильственной смене власти» на Украине в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, если Владимир Зеленский не согласится уйти добровольно.

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    31 июля 2025, 07:27 • Новости дня
    Financial Times узнала о проявлении «бункерного менталитета» у Зеленского
    Financial Times узнала о проявлении «бункерного менталитета» у Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинцы, как пишет газета, смирились с военным положением, отменой выборов и, по сути, приостановкой политической деятельности, но пролетевший через Раду закон против независимости НАБУ и САП задел за живое и заставил выйти на улицы.

    Владимир Зеленский оправдал действия против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)заявив, что в них проникли пророссийские силы. Но он не представил никаких доказательств этому.

    К тому же многие в украинском гражданском обществе подозревают, что принятие закона было продиктовано тем фактом, что расследование о коррупции затронуло близких к президенту персон, пишет Financial Times (FT).

    Когда стало ясно, что закон поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку со стороны ЕС и МВФ, от которых Киев полностью зависит и которые настаивают на независимости органов по борьбе со взяточничеством, Зеленский быстро изменил курс, заявив, что внесет в парламент новый законопроект, гарантирующий автономию этих агентств.

    «Однако тот факт, что администрация президента изначально продвинулась вперед с принятием закона – несмотря на просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Антониу Кошты не делать этого, –  указывает на то, что некоторые сторонники Украины называют ухудшением «бункерного менталитета». Они предполагают, что руководящий круг вышел за рамки необходимой военной консолидации контроля и использовал свои полномочия, чтобы подавить инакомыслие и обуздать конкурирующие центры власти», – сказано в материале FT.

    Газета подчеркивает, что даже если ЕС хочет видеть Украину членом объединения стран, выполнение требований для вступления потребует фундаментального изменения культуры правящего класса. И делать это необходимо при поддержке народа, который должен верить в страну, которая будет управляться демократией и верховенством закона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия и страны ЕС предупредили главу киевского режима Зеленского о прекращении финансовой поддержки в случае давления на антикоррупционные органы, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

    При этом жители Киева вышли в среду на очередную акцию протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП.

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    30 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Главком ВСУ перевел обучение украинских военных под землю

    Главком ВСУ Сырский потребовал вести обучение военных в подземных центрах

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ.

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский после удара Вооруженных сил России по учебному центру потребовал ужесточить меры безопасности в военных учебных заведениях страны, передает ТАСС. Он отметил, что из-за угрозы со стороны ракет и беспилотников ВС России вся территория Украины находится в зоне риска. По его словам, учебный процесс «должен быть максимально переведен под землю».

    Сырский также указал на необходимость немедленного реагирования на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников. К таким выводам он пришел по итогам доклада заместителя начальника Генштаба ВСУ по вопросам подготовки Игоря Скибюка.

    Ранее в результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины подтвердили потери после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

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    31 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» сообщили о том, как командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра спецопераций.

    «На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В застройке на юге Юнаковки ведутся ожесточенные стрелковые, в ходе которых подразделения ВДВ «Северян» зачистили восемь домовладений. Штурм-группы выбили ВСУ из опорпункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись на более чем 800 метров на позиции.

    На Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и его окрестностях, в лесополосах между селами Меловое, Зарубинка и Хатнее.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы через сопротивляющегося противника продвигаются в направлении села Хатнее. В лесу юго-западнее села Меловое «Северяне» продвинулись более чем на 400 метров.

    «В результате огневого поражения Северяне уничтожили семь боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 12 штурмовых групп ВСУ и несколько минометных расчетов противника», – сказано в материале.

    Бойцы уточнили, что в лесном массиве юго-западнее Волчанска штурмовики продвинулись на более чем 550 метров.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью, сообщила компания CNN.

    Кроме того, украинские военные сталкиваются с недостатком боеприпасов на фоне усиливающегося наступления российских войск и неопределенности с поставками вооружения из США.

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    30 июля 2025, 16:56 • Новости дня
    Эксперт: Киев хочет решить проблему дефицита медиков в ВСУ женщинами с «гражданки»

    Политолог Шеслер: Киев просчитался с введением автоматического учета женщин-медиков

    Эксперт: Киев хочет решить проблему дефицита медиков в ВСУ женщинами с «гражданки»
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Автоматический учет женщин-медиков на Украине ухудшит гуманитарную ситуацию в стране, а также поспособствует росту коррупции и приведет к еще большему оттоку кадров в Европу, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине женщин-медиков решили автоматически ставить на воинский учет.

    «Нововведение ухудшит жизнь десятков тысяч женщин-медиков на Украине. Им ограничат выезд за границу, как военнообязанным, и в целом урежут свободу передвижения. Раньше эти меры касались только тех немногих, кто встал на учет добровольно», – рассказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, в стране давно сокращают финансирование медицинской сферы, закрывают поликлиники и больницы. Например, в Николаеве из семи поликлиник осталось только три. В три раза урезали число кластерных районных больниц. Сейчас Киев пытается решить катастрофическую нехватку медиков в ВСУ, рассчитывая привлечь женщин с «гражданки», – детализировала эксперт.

    «Но уже очевидно, что власти просчитались. Все, кто мог, давно уехали с Украины в Польшу и Чехию. Там у медиков есть возможность подтвердить свои образование и опыт, а затем продолжить работать по специальности, не подвергая себя опасностям прифронтовых зон», – продолжила спикер.

    «Но и те, кто остались, не пойдут работать в госпитали и медсанбаты. Они начнут договариваться с госорганами, давать взятки, чтобы их сняли с учета или перевели в другую категорию. Также женщины-медики продолжат уезжать за границу, хотя теперь это будет стоить дороже, чем раньше», – спрогнозировала собеседница.

    «В итоге медицинское обслуживание на Украине резко ухудшается – как количественно, так и качественно. Людям негде диагностироваться и лечиться. Чем меньше врачей, тем больше недиагностированных и невылеченных заболеваний. К тому же, в стране почти не осталось бесплатной медицины, пациенты платят даже за бинты и шприцы. Может быть, еще рано говорить о полномасштабной гуманитарной катастрофе, но ситуация крайне тяжелая», – посетовала аналитик и допустила, что в скором времени на Украине могут пройти немногочисленные протесты против автоматического учета женщин-медиков.

    В среду правительство Украины внесло изменения в законодательство – теперь женщины с медицинским или фармацевтическим образованием будут автоматически ставиться на воинский учет без личного присутствия, сообщил по итогам заседания украинского кабинета министров представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Учет коснется не только врачей общего профиля, но и стоматологов, медсестер, провизоров, фармацевтов, физиотерапевтов, ассистентов, массажистов, операторов оборудования и работников, обслуживающих производство фармацевтической продукции и косметики.

    Также кабмин обновил алгоритм действий для учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по передаче данных по таким категориям женщин. Кроме того, изменены механизмы внесения информации в реестр военнообязанных «Оберег».

    Ранее на Украине был принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения.

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    30 июля 2025, 23:05 • Новости дня
    На Украине заявили о готовности Ермака пожертвовать евроинтеграцией ради власти

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак готов пожертвовать процессом евроинтеграции ради сохранения Владимира Зеленского у власти и организации его победы на следующих выборах, заявила исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

    Андрей Ермак, руководитель офиса Владимира Зеленского, готов пожертвовать перспективами евроинтеграции Украины ради сохранения власти действующего лидера, передает ТАСС. Об этом заявила исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, отметив, что для Ермака крайне важно убедить Зеленского идти на второй срок и организовать выборы с гарантированной победой.

    «Если цена вопроса – провал евроинтеграции и помощи от Запада – не беда», – написала Каленюк в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

    По ее мнению, пока Ермак сохраняет полный контроль над Зеленским, он будет готов идти на рискованные шаги ради удержания власти. Усиление роли Ермака отмечается не только в самой Украине, но и за ее пределами.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о намерении США насильственно сменить Владимира Зеленского на Валерия Залужного в ближайшее время.

    Служба внешней разведки России сообщила, что представители США и Британии провели тайную встречу в Альпах, где обсуждалась возможная смена власти на Украине.

    Киев на этой встрече представляли Андрей Ермак, Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

    Владимир Олейник, участник движения «Другая Украина» и экс-депутат Верховной рады, предположил, что Ермак обсуждал убежище для Зеленского на этой встрече.

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    30 июля 2025, 11:05 • Новости дня
    СМИ: Зеленский сильно разозлил спонсоров Украины

    СМИ: Зеленский сильно разозлил спонсоров Украины из-за закона о НАБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия и страны ЕС предупредили главу киевского режима Владимира Зеленского о прекращении финансовой поддержки в случае давления на антикоррупционные органы, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщили западные СМИ.

    Еврокомиссия и страны ЕС предупредили киевские власти о прекращении финансовой поддержки в случае давления на антикоррупционные органы, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что Еврокомиссия прямо уведомила Киев о возможной приостановке очередного транша в полтора миллиарда евро из программы Ukraine Facility, передает РИА «Новости».

    The New York Times подчеркивает, что в ЕС крайне недовольны действиями Зеленского, направленными на ограничение независимости НАБУ. В Брюсселе не поверили и его заявлениям о «российском влиянии» в ведомстве. Американский эксперт Джеймс Вассерстром заявил: «борец за свободу Украины» сильно разозлил спонсоров.

    Кроме конфликта вокруг НАБУ, западных партнеров раздражает рост авторитарных тенденций со стороны киевской власти, включая преследование журналистов, активистов и оппозиционеров.

    Bloomberg отмечает, что прежний имидж Зеленского разрушается, а его политический рейтинг перед СВО не превышал 25%.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского сдать назад в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    По данным Politico, в офисе Зеленского царят панические настроения, обсуждается проведение будущих, но контролируемых выборов без оппозиционных кандидатов. Эксперт Николай Давыдюк уверен, что дела НАБУ связаны с окружением Зеленского, а до тысячи силовиков пытаются расшифровать изъятые серверы.

    После переговоров с западными лидерами, включая Эммануэля Макрона, депутаты Верховной рады пообещали отменить скандальный закон против НАБУ, однако часть политиков, включая Юлию Тимошенко, выступила против иностранного влияния на украинские антикоррупционные органы. Telegraph со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщает, что администрация Трампа предупреждала Зеленского о недопустимости самостоятельных решений без согласования с Вашингтоном.

    Ранее СМИ писали, что давление на антикоррупционные органы на Украине усилилось на фоне падения популярности Владимира Зеленского и угрозы осложнения переговоров о вступлении в Евросоюз.

    Служба внешней разведки России сообщила, что представители США и Британии организовали в Альпах тайную встречу, на которой обсуждалась возможная смена власти на Украине.

    Киев на этих переговорах представляли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов (включен в список террористов и экстремистов) и Валерий Залужный – посол в Лондоне.

    Западные страны рассматривают Залужного в качестве нового кандидата на пост президента Украины.

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    31 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Мужчины старше 25 лет на Украине автоматически стали «солдатами запаса»

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнообязанным на Украине старше 25 лет, не проходившим военную службу, будет автоматически присваиваться воинское звание «солдат (матрос) запаса» одновременно с принятием на воинский учет, сообщило оборонное ведомство страны.

    Согласно утвержденному правительством Украины нововведению, воинское звание «солдат (матрос) запаса» будет присваиваться мужчинам старше 25 лет без вызова в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата на Украине), передает ТАСС.

    Автоматическое взятие на военный учет распространяется и на женщин с медицинским образованием без личного присутствия, а также отправку повесток заказными письмами с описанием вложения и уведомлением о вручении в адрес проживания и формирование поименных списков специальной системой для отправки команд во время призыва на военную службу.

    До этого призыву на Украине подлежали мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация объявлена в стране с февраля 2022 года, с мая 2024 года ее правила были ужесточены, многие категории призывников лишились льгот и отсрочек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием на Украине будут автоматически включаться в воинский учет без необходимости личного присутствия.

    В начале июля украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что парламент страны исключает вероятность принятия закона о принудительной мобилизации женщин для службы в ВСУ.

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    30 июля 2025, 14:31 • Новости дня
    На Украине женщин-медиков решили автоматически ставить на воинский учет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием на Украине будут автоматически включаться в воинский учет без необходимости личного присутствия, сообщил по итогам заседания украинского кабинета министров представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Мельничук заявил: «Предусмотрено автоматическое взятие на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия». Это нововведение коснется всех, кто получил профильное образование, передает ТАСС.

    Женщины с подобным образованием подлежат воинскому учету на Украине с сентября 2023 года. Ранее для постановки на учет им необходимо было самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования по месту жительства и предоставить документы. Теперь все необходимые процедуры будут осуществляться автоматически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин заявил, что украинские войска используют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова рассказала, что женское штурмовое подразделение ВСУ на Красноармейском направлении состоит примерно из ста человек. Политолог объяснила, почему ВСУ прибегают к использованию женщин-штурмовиков.

    6 июля украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что парламент страны исключает вероятность принятия закона о принудительной мобилизации женщин для службы в ВСУ.

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