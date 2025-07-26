В Полтавской области все ТЦК переехали из-за угрозы ударов

ТЦК Полтавской области перевели в другие здания из-за обстрелов

Tекст: Вера Басилая

Территориальные центры комплектования (ТЦК) Полтавской области были переведены в другие здания на фоне угрозы новых ударов, передает ТАСС.

Начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин рассказал, что различные подразделения теперь находятся в разных помещениях, работа продолжается в штатном режиме.

После последних атак по зданиям ТЦК в регионе военкоматы временно приостановили работу и начали рассредотачивать свои подразделения по новым адресам. Прием военных пенсионеров и выдача документов теперь проходят в отдельных местах. Архивные документы по делам ветеранов и пенсионеров также были переведены, а дела по призывникам и военнообязанным хранятся преимущественно в цифровом виде.

Истомин не уточнил, в какие именно здания перевели центры, однако внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук ранее высказывал мнение, что ТЦК будут переезжать в больницы, школы и другие социальные объекты.

Депутат Александр Федиенко сообщал, что на Украине уже действует мобильный формат работы военкоматов, подразумевающий смену локации.

Поводом для изменений стали удары по ТЦК в Кременчуге, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Харькове и Запорожье. В украинских соцсетях пользователи положительно реагируют на такие удары, что вынудило ТЦК искать новые способы защиты персонала.

Ранее украинцы стали сообщать координаты территориальных центров комплектования после ударов.

Министерство обороны России подтвердило удары по ТЦК ВСУ.

Газета ВЗГЛЯД писала, что российские удары по ТЦК заставляют правительство Украины пересматривать формат работы военкоматов.