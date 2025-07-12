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    Америка постепенно разжигает боевой запал Европы
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    10 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    12 июля 2025, 08:30 • Новости дня

    Украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После серии успешных ударов по территориальным центрам комплектования на Украине местные жители начали чаще передавать их координаты представителям пророссийского подполья, рассказал представитель херсонского сопротивления.

    Как сообщает ТАСС, представитель херсонского сопротивления рассказал о росте активности местных жителей в передаче координат территориальных центров комплектования после недавних успешных ударов по этим объектам в различных областях. Собеседник агентства подчеркнул, что сами удары стали следствием того, что жители сообщают координаты ТЦК.

    Он отметил, что после поражения ряда объектов количество сообщений от граждан заметно выросло. По его словам, причиной этому стал осознание местными жителями возможности добиться реального результата благодаря своим действиям, что усилило их мотивацию к сотрудничеству с подпольем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.

    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    11 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

    Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

    «Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

    Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.

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    11 июля 2025, 21:55 • Видео
    Урсула устояла

    Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за гибель Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Моторолу. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры нескольким фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова.

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    11 июля 2025, 18:59 • Новости дня
    МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо соврал насчет Волынской резни
    МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо соврал насчет Волынской резни
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД резко отреагировал на слова президент Украины Владимира Зеленского о незнании Волынской резни, усомнившись в его искренности и образованности.

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что Владимир Зеленский либо является безграмотной бестолочью, либо сознательно соврал польскому президенту Анджею Дуде, говоря о незнании Волынской резни, передает ТАСС.

    В МИД обратили внимание, что каждый украинский школьник, окончивший среднюю школу в 1980-1990-е годы, знал о терроре бандеровцев и мельниковцев против мирного населения. В ведомстве подчеркнули, что даже в учебниках Украинской ССР открыто рассказывалось о преступлениях украинских коллаборационистов, а первые учебники по истории «независимой» Украины подтверждали нацистскую природу этих движений.

    «Анджей Дуда поверил или сделал вид, что поверил Зеленскому, но киевский главарь настолько привык лгать, что не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же – он безграмотная бестолочь. Впрочем, одно другому не мешает», – говорится в заявлении МИД.

    По мнению экспертов сторонники Бандеры убедят Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом.

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    11 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом, пишут блогеры.

    Украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что над Киевом был замечен гражданский самолет. По его словам, речь идет о грузовом самолете Ан-124, который ранее был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио.

    В Telegram-канале «Военный обозреватель» отмечается, что это первый случай с начала спецоперации на Украине, когда над Киевом зафиксировали гражданский самолет. По информации канала, был замечен тяжелый транспортный Ан-124-100 украинской авиакомпании «Антонов», который обычно используют для перевозки иностранного оружия и который ранее летал только до польского Жешува.

    В сообщении также говорится, что на более детальных видеокадрах отчетливо видно, что в небе над Киевом находился именно Ан-124-100 компании «Антонов». О маршруте полета и месте посадки самолета информации нет. Сервис Flightradar24 отображает только неопознанный «дрон» из Днепра, который летит со скоростью 200 километров в час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области объявлена воздушная тревога. Владимир Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям. После серии взрывов Киев затянуло смогом.

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    11 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке
    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке
    @ REUTERS/Alexander Ermochenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца признал распространение ложной информации о якобы отчете ООН с обвинениями в адрес России по факту удара по Еленовке в 2022 году.

    В конце июня 2025 года на официальных страницах омбудсмена появилось сообщение со ссылкой на внутренний анализ ООН, который якобы подтверждал причастность России. Однако журналисты «Следствия.Инфо» обратили внимание, что расследование не было докладом ООН, передает РИА «Новости».

    В действительности, как пишет издание, Лубинец ссылался на данные организации Centre for Human Rights in Armed Conflict, не имеющей юридического адреса и скрывающей своих экспертов. Сайт этого центра был создан лишь 22 мая 2025 года, а отчет о Еленовке появился через несколько дней. На ресурсе нет другой информации о деятельности или финансировании центра, а контакт указан только через электронную почту на Gmail.

    Журналисты направили запрос в организацию, где им сообщили, что центр основан в 2024 году, не имеет постоянной штаб-квартиры и объединяет международных экспертов, которые предпочитают не раскрывать свои имена. Центр пообещал в ближайшее время опубликовать еще два доклада – о погибших гражданских в Мариуполе и о потерях ВСУ с февраля 2022 года по 1 июля 2025 года.

    Напомним, летом 2022 года ВСУ нанесли удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР расформирована по решению генсека ООН Антониу Гутерриша.

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    11 июля 2025, 11:01 • Новости дня
    Стало известно об ударе по военкомату в Одессе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрывы произошли в здании военкомата в Одессе, на юге Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна» сообщило о сильном дыме, который поднимался в небо над городом, передает ТАСС.

    Ранее военный аналитик Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД о целях российских ударов по военкоматам на Украине.

    Панические настроения и стремление массово увольняться охватили сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) на Украине после российских ударов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 7 июля Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. Взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

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    11 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил неизменность российской позиции по вопросам урегулирования на Украине.

    Лавров заявил: «Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом», передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД сообщил, что передал Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевских властей, в которых, по словам Лаврова, прямо говорится о необходимости уничтожения русских «юридически, а лучше физически». Лавров подчеркнул, что украинской стороне нужна «территориальная целостность», чтобы подавить права русского и русскоязычного населения и уничтожать несогласных.

    Отвечая на вопрос о новых инициативах России по урегулированию конфликта, которые ранее упомянул Рубио, Лавров сказал: «Я хочу ответить словами Дональда Трампа – так я вам и скажу». Министр также отметил, что не обсуждал с американским коллегой записи, в которых Трамп якобы угрожал нанести удары по Москве: «Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали».

    В ходе переговоров тема Договора о стратегических и наступательных вооружениях не поднималась.

    Напомним, в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.

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    11 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    Дуда потребовал от Украины открытого признания Волынской резни

    Президент Польши назвал признание Волынской резни условием отношений с Украиной

    Дуда потребовал от Украины открытого признания Волынской резни
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польский президент Анджей Дуда подчеркнул, что основой для зрелых отношений между Варшавой и Киевом должно стать открытое признание трагедии, связанной с Волынской резней.

    О зрелых отношениях между Польшей и Украиной, которые возможны только при опоре на правду, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает ТАСС.

    Сообщение Дуды приурочено ко Дню памяти о поляках – жертвах геноцида, совершенного ОУН-УПА (организации запрещены в России) на восточных землях Второй Польской республики.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дуда отметил: «Только на правде, даже самой трудной, можно построить зрелые и искренние отношения между народами, в том числе между поляками и украинцами». Он также выразил желание, чтобы поляки получили возможность узнать места захоронения жертв трагедии, достойно проститься с ними, помолиться и зажечь свечи на могилах.

    Президент Польши добавил, что право совместного почтения памяти жертв и возможность сделать это достойно – ключевая часть процесса примирения и построения хорошего будущего между двумя народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша назвала украинских националистов палачами в контексте обсуждения Волынской резни. Зеленский продемонстрировал недостаточные знания о событиях, связанных с Волынской резней, во время общения с президентом Дудой. Украина разрешила Польше продолжить поиски массовых захоронений жертв Волынской резни.

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    11 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленую Долину в ДНР
    Российские войска освободили Зеленую Долину в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» освобождена Зеленая Долина в Донецкой народной республике (ДНР), ранее была освобождена Соболевка в Харьковской области. Всего российские войска за неделю заняли пять населенных пунктов в трех областях Украины и освободили один поселок в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, шесть бронемашин. Уничтожены десять орудий полевой артиллерии, включая две польские самоходные артустановки Krab, 25 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области и освободили Бессаловку. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям танковой, механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и погранотряда погранслужбы Украины.

    За неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1260 военнослужащих, танк, 12 бронемашин. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777, пять станций РЭБ, 14 складов с боеприпасами и материальными средствами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1080 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождено Дачное в Днепропетровской области. Было нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, перечислили в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 3040 военнослужащих, 16 бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Поддубное и Толстой в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    При этом потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1,4 тыс. военнослужащих, шесть танков, 16 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение на отдельных направлениях, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 530 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции РЭБ, 33 склада с боеприпасами, горючим и матсредствами.

    Ранее в пятницу стало известно, что ВСУ отступили от Зеленой Долины после давления армии России.

    На этой неделе российские войска освободили поселок Толстой в ДНР, кроме того, они освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области.

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    12 июля 2025, 06:17 • Новости дня
    NYT узнала причину спокойствия Путина перед возможными санкциями Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин отмахивается от повторений американского коллеги Дональда Трампа, как он разочаровался в нет, и с новой силой продвигается на Украине, заранее оценив возможность давления со стороны США, считают аналитики близкие к Кремлю люди.

    «По словам людей, близких к Кремлю, российский лидер убежден, что превосходство Москвы на поле боя растет и что обороноспособность Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», – пишет New York Times (NYT).

    Собеседники издания считают, что российский лидер не поступится своими целями ради хороших отношений с Трампом.

    По мере того, как Трамп дает понять о своем разочаровании в Путине, становится яснее, что российский лидер готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения того, что стало его главной целью, говорится в статье.

    Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, ситуация только обострилась. Трамп на этой неделе разразился тирадой о любезности президента России, которая не имеет никакого смысла.

    «Он мужественный человек, это очевидно», – сказал Путин о Трампе на пресс-конференции в Белоруссии 27 июня.

    Но единственное, чего Путин не сделал, как заявлял Трамп во вторник, так это не предложил значимых уступок по Украине. Тогда же, в Белоруссии Путин отметил, что понимает разочарование Трампа, который признал, что разрешить украинский конфликт оказалось не так просто, как он рассчитывал.

    «По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понял, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не предпринимала против России ничего в связи с Украиной», – отмечает NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    12 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке

    Украинские спецслужбы готовы передавать координаты ВСУ российской разведке

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики сообщили о готовности украинских спецслужб передавать координаты позиций ВСУ для провокаций.

    «Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    Также сообщалось, что украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

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    12 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные установили контроль над Часовым Яром за исключением одного Шевченковского района, который пока удерживают ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что численность украинской группировки почти не изменилась за последнее время, однако «качественный состав украинских боевиков значительно пострадал».

    Он пояснил, что наиболее подготовленные силы и резервы были переброшены из Часова Яра на сумское направление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.


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    11 июля 2025, 14:55 • Новости дня
    Кремль оценил идею Трампа продавать оружие НАТО Киеву

    Песков назвал продажу оружия НАТО Киеву просто бизнесом Вашингтона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею продажи вооружения НАТО Украине, отметив, что для Вашингтона это вопрос бизнеса, а для поддержки Киева ничего не изменится.

    Решение США продавать вооружение НАТО с последующей передачей Украине – лишь вопрос бизнеса для Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Это бизнес. От перемены слагаемых сумма не меняется. Все равно происходит накачка Украины оружием».

    Песков отметил, что с точки зрения поддержки Киева смена формата поставок не меняет сути происходящего. По мнению представителя Кремля, подобные схемы лишь подчеркивают постоянный характер западной военной помощи Украине.

    Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает вариант передачи наступательных вооружений Киеву через посредников из числа стран НАТО.

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также Трамп заявил, что готов направлять Украине больше оружия, чтобы она могла лучше защищать себя.

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    11 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Эксперт: Сторонники Бандеры убедят Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом

    Политолог Корнилов: Дуда не убедит Зеленского признать геноцидом Волынскую резню

    Эксперт: Сторонники Бандеры убедят Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский не признает Волынскую резню геноцидом даже после разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, поскольку на его позицию повлияет мнение сторонников Бандеры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее польский лидер заявил, что основой для зрелых отношений между Варшавой и Киевом должно стать признание Волынской резни, при этом ранее Зеленский о ней якобы ничего не знал.

    «Зеленский действительно мог быть не в курсе Волынской резни, поскольку он абсолютно необразованный человек, ничего не знающий об истории Украины. Например, недавно он рассказывал папе римскому Льву XIV про митрополита Андрея Шептицкого, не представляя, что тот был нацистским коллаборантом», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    Собеседник напомнил, «что до избрания на пост президента Зеленский осуждал героизацию бандеровцев, не особо понимая, кто они такие, а сейчас поддерживает ее, по-прежнему не зная ничего о Бандере и его последователях»: «Видимо, вместо уроков истории Зеленский посещал лишь школьный кружок КВН».

    «Впрочем, официальный Киев все равно не признает Волынскую резню геноцидом и сейчас, когда Дуда, так сказать, раскрыл Зеленскому глаза на правду. На Украине найдется достаточное количество сторонников Бандеры, которые убедят Зеленского в своей правоте», – посетовал собеседник.

    Аналитик также добавил, что значительные части Волыни и Западной Украины были включены в состав СССР в 1939 году и большинство населения там было советскими гражданами.

    «Именно поэтому ФСБ регулярно рассекречивает архивные данные, касающиеся событий в этом регионе. Нам нужно тщательно изучать этот раздел истории и предавать гласности полученные сведения, а не отдавать эту тему на откуп Киеву и Варшаве, которые устраивают вокруг этой трагедии политические игры», – резюмировал политолог.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что основой для зрелых отношений между Варшавой и Киевом должно стать открытое признание трагедии, связанной с Волынской резней.

    По его словам, право совместного почтения памяти жертв и возможность сделать это достойно – ключевая часть процесса примирения и построения хорошего будущего между двумя народами.

    Обращение политика было приурочено ко Дню памяти о поляках – жертвах геноцида, совершенного ОУН*-УПА* (организации запрещены в России) на восточных землях Второй Польской республики.

    Ранее Дуда заявил, что Зеленский якобы не был осведомлен о Волынской резне до личного разговора с ним, объяснив это пробелами в украинском школьном образовании. По словам Дуды, Зеленский сказал: «Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни». Президент Польши сказал, что поверил его словам.

    В свою очередь, администрация Тернопольской области дала разрешение на дальнейшие работы по эксгумации жертв Волынской резни в Пужниках. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Польша прямо назвала украинских националистов палачами.

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