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    22 июля 2025, 08:50 • Общество

    «Бусификация» на Украине примет мобильный характер

    Эксперты предложили способы борьбы с украинскими «мобильными» ТЦК

    «Бусификация» на Украине примет мобильный характер
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские удары по ТЦК вынуждают правительство Украины пересматривать формат работы военкоматов. Как заявили в Раде, их деятельность может приобрести «мобильный» характер. По мнению экспертов, речь идет о переориентации работы учреждений со стационарных мест в пользу создания полевых лагерей. Как это повлияет на дальнейший ход принудительной мобилизации на Украине?

    На Украине могут появиться «мобильные» территориальные центры комплектования (ТЦК – аналоги военкоматов). Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его мнению, имеющаяся в стране правовая база не противоречит данной реформе.

    «Учитывая атаки на ТЦК, поскольку центры сейчас находятся в определенных местах, считаю, что нормативные акты по созданию мобильных пунктов могут быть одобрены на уровне вооруженных сил», – добавил он, подчеркнув, что документы для реализации соответствующей инициативы могут начать готовиться.

    Напомним, в начале июля ВС РФ провели кампанию по поражению зданий ТЦК. Удары были нанесены по военкоматам в Кременчуге, Харькове и Запорожье. Позже атаке подвергся и территориальный центр в Одессе. Примечательно, что действия российской армии вызвали положительный отклик со стороны населения Украины.

    Так, жители страны стали активно передавать представителям подполья, сотрудничающим с Москвой, координаты объектов ТЦК. Как сообщал представитель херсонского сопротивления, удары ВС РФ подарили гражданам осознание возможности добиться реального результата в противодействии сотрудникам украинских военкоматов.

    Некоторые комментаторы в соцсетях под новостями о пораженных ТЦК писали: «Працюйте, братья!» (Работайте, братья!). При этом отдельные центры комплектования (как, например, Винницкий областной) начали приостанавливать свою работу из-за «напряженной ситуации в стране». На этом фоне эксперты стали говорить о качественно новой тактике России в рамках СВО.

    Отмечалось, что данные атаки значительно осложняют противнику мобилизационные мероприятия, которые и без того являются проблемными для ВСУ. Ликвидация самого здания ТЦК также ведет к потере документации с установочными данными граждан, что растягивает процесс поимки того или иного человека.

    При этом сами украинцы активно избегают мобилизации. Для уклонения от службы регулярно появляются новые «серые» схемы. Так, издание Bild сообщает, что граждане все чаще начинают подделывать водительские удостоверения для управления грузовым транспортом. Поскольку дальнобойщики сохраняют отсрочку, с помощью данного способа мужчины пытаются пересечь границу с Польшей, откуда отправляются в другие страны ЕС.

    Отметим, что переходу ТЦК на новый формат могут способствовать недавние кадровые перестановки в правительстве Украины, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В частности, новый министр обороны Денис Шмыгаль не видит проблем в «бусификации» граждан и в то же время намерен придать мобилизации, которая «идет по плану» новый импульс.

    Сюда же можно отнести увеличение полномочий первого вице-премьера Михаила Федорова, который отвечает на Украине за «диджитализацию». В последние годы этот процесс де-факто свелся к цифровому контролю над гражданами и сбору их персональных данных в интересах ТЦК.

    Теперь его влияние в этой сфере усилится еще больше.

    На это, к слову, косвенно намекнул и сам депутат Вениславский: «Диджитализация» и перевод многих процедур в онлайн-формат серьезно упрощают работу ТЦК и повышают их мобильность. Технически сейчас нет проблем обеспечить связь и доступ к базам данных даже в полевых условиях. Но окончательное решение – за командованием».

    Таким образом, как допускают эксперты, «бусификация» на Украине может пойти тем же путем, что и производство БПЛА: сейчас многие виды дронов для ВСУ производят малыми партиями и фактически в гаражных условиях. Затем аппараты через тысячи «логистических ручейков» попадают к конечному потребителю на фронт. То же самое может быть и с «бусифицированными».

    «Скорее всего, ТЦК переведут в формат механизированных служб. Сотрудники военкоматов получат в пользование уже не бусики, а автомобили, на которых будут рассекать по городам страны и собирать в них всех мужчин, которым не посчастливится встать у них на пути. Военное руководство надеется, что таким образов им удастся избежать ударов со стороны ВС РФ», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Но полностью «мобильными» стать не получится.

    В любом случае необходимо где-то хранить документы, обрабатывать их. Для этого противнику потребуется создание своеобразных «полевых лагерей», которые будут быстро «развертываться» и «сворачиваться». Располагать их будут неподалеку от населенного пункта, где осуществляется работа ТЦК», – поясняет он.

    «Конечно, работать с такими целями российской армии будет труднее. Если со стационарными военкоматами было достаточно узнать корректные координаты и дождаться данных разведки о целесообразности удара, то в случае с «мобильными» центрами придется тщательно узнавать о времени их пребывания в конкретном месте. Соответственно, возрастет важность фактора агентурной работы», – добавляет эксперт.

    «В принципе, мы уже видели, что украинцы готовы работать с представителями нашего подполья в плане передачи информации о месте нахождения того или иного объекта. Кроме того, сами жители могут «разбираться» с автомобилями ТЦК, препятствовать их регулярной работе. Некоторые активисты уже занимаются этим», – говорит эксперт.

    «Другое дело, что быт самих украинских мужчин рискует измениться.

    Военкоматы, вероятно, будут использовать гражданские легковушки вместо привычных бусиков. Правовые рамки отношений с мобилизованными окончательно сломаются. Работать по таким целям мы, конечно, не сможем, поскольку отделить обычную машину от захваченной табором ВСУ не выйдет», – уточняет он.

    «В целом же тактика борьбы с объектами, принадлежащими ТЦК, будет лежать в сфере применения БПЛА. Дроны способны залететь во многие точки на карте противника, а сам формат беспилотников подразумевает довольно быструю, оперативную работу», – акцентирует Леонков.

    Не исключено, что из-за отказа от стационарного формата работы пойманных людей будут сразу отправлять на полигоны, рассуждает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Между тем, Россия регулярно наносит удары по данным объектам», – отмечает он.

    «Полигон – это законная военная цель.

    Соответственно, моральные проблемы в данном случае возникают у украинской стороны, поскольку именно она будет привозить все еще гражданских лиц на территорию объекта, по которому может вестись огонь. Это может вызвать значительный всплеск недовольства в украинском обществе», – поясняет он.

    «Однако для начала военной службы даже на Украине человеку необходимо пройти соответствующую медкомиссию. Не думаю, что ее будут организовывать на полигонах. Скорее всего, мужчин будут свозить в специализированные центры или помещения, расположенные на территории гражданских объектов», – продолжает собеседник.

    «Поэтому в рамках изменившихся условий России необходимо делать акцент на работу с людьми, а именно – создавать каналы, с помощью которых украинцы смогут оперативно передавать нам координаты зданий, номера машин и другую ценную информацию. Работать по обнаруженным целям предстоит в первую очередь операторам БПЛА», – заключил Козюлин.

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