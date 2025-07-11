Президент Польши подписал закон, объявляющий 11 июля Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.3 комментария
В Одессе произошли взрывы в военкомате
Взрывы произошли в здании военкомата в Одессе, на юге Украины, сообщили украинские СМИ.
Украинское издание «Страна» сообщило о сильном дыме, который поднимался в небо над городом, передает ТАСС.
Ранее военный аналитик Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД о целях российских ударов по военкоматам на Украине.
Панические настроения и стремление массово увольняться охватили сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) на Украине после российских ударов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 7 июля Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. Взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.