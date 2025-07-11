В Одессе произошли взрывы в военкомате

Рубио заявил о новых предложениях России по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

«Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», – сказал Рубио, передает РИА «Новости».

По словам американского госсекретаря, Вашингтон продолжит диалог со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на «отсутствие прогресса» в мирных переговорах. Он подчеркнул, что президент США разочарован текущей ситуацией, однако не оставляет попыток урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Рубио также напомнил, что американская военная помощь Киеву продолжается, несмотря на возникшие технические пересмотры в некоторых поставках. По его словам, решение о прекращении поддержки не принималось, помощь оказывается по установленному графику.

Ранее Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

Напомним, в четверг в Куала-Лумпуре прошла встреча Лаврова с Рубио.

Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.