По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.6 комментариев
В пророссийском подполье сообщили о панике у сотрудников украинских ТЦК
Панические настроения и стремление массово увольняться охватили сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) на Украине после российских ударов, рассказали в пророссийском подполье.
«После ударов ВС России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника. Многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию, так как работать под русскими обстрелами боятся, идти на фронт тоже», – рассказал РИА «Новости» представитель пророссийского подполья.
Он добавил, что оставаться жить на Украине для них также не вариант из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в ВСУ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 7 июля Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. Взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.
Военный аналитик Борис Рожин объяснил газете ВЗГЛЯД цели российских ударов по военкоматам на Украине.
Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российские беспилотники начали спасать украинцев от мобилизации.