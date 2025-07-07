Российские беспилотники начали спасать украинцев от мобилизации

Эксперты объяснили цели ВС России при атаке на украинские ТЦК

Tекст: Анастасия Куликова,

Борис Джерелиевский

ВС России нанесли удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ, сообщили в Минобороны. Так, в понедельник взрывы прогремели в военкоматах Харькова и Запорожья, а ранее – в Кременчуге Полтавской области. Всего, по некоторым данным, за минувшую неделю совершено не менее трех таких атак.

На этом фоне Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием «бусифицированных» по другим адресам. Примечательно, что местные жители, судя по комментариям в Сети, в восторге от новостей об ударах. Некоторые из них пишут: «Працюйте, браття» («Работайте, братья»).

Удары российских БПЛА по зданиям ТЦК становятся вполне отчетливым трендом, хотя до недавнего времени эти вполне законные военные цели явно игнорировались нашим командованием. Судя по всему, возросшее производство российских ударных дронов позволило значительно расширить перечень приоритетных объектов поражения для наших «Гераней».

Однако дело не только в количестве аппаратов, но и в изменении тактики, а возможно, и в новых модификациях ударных дронов. Если раньше они атаковали цель по пологой траектории, детонируя при ударе о внешний контур объекта, то теперь «Герань» пикирует на цель почти отвесно, под крутым углом. Это увеличивает остаточную скорость и позволяет дрону пробивать крышу и перекрытия, срабатывая уже внутри объекта, что приводит к значительно более масштабным разрушениям.

По мнению экспертов, такие атаки ВС России действительно серьезно осложняют для противника мобилизационные мероприятия, которые и без того являются проблемными для ВСУ. Так, ТЦК теряют не просто здание, а всю документацию, в том числе с установочными данными на граждан, которых предстоит мобилизовать. Также уничтожаются такие важные элементы мобилизационного процесса, как помещения камерного типа для содержания пойманных призывников. Без этих «мини-тюрем» работа военкомов значительно осложнится.

«Во-первых, мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это, в свою очередь, находит отклик внутри украинского общества», – объяснил военный аналитик Борис Рожин, добавив, что из этого вытекает вторая задача – коммуникация с гражданами Украины и влияние на их отношение к России.

«Многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это способствует положительному изменению взглядов на Россию», – рассуждает спикер. Причем люди сами пишут в Сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом фактически осуществляя наводку, указал аналитик.

Третья задача ударов – создание для противника ситуации, когда он вынужден идти на дополнительные расходы. «Украинское руководство постарается рассредоточить военкоматы, перевезти состав и документацию в защищенные объекты. Все это потребует денег», – уточнил собеседник. По его прогнозам, удары по ТЦК продолжатся в ближайшие месяцы.

При этом в поддержке украинцами ударов по ТЦК нет ничего удивительного – насильственная мобилизация, осуществляемая незаконными и предельно жестокими способами, унижения и пытки, которым подвергаются призывники, вкупе с тотальной коррупцией сотрудников военкоматов, превратили их в объект всеобщей народной ненависти.

Военкомов называют не иначе как «оккупантами» и «полицаями» по ассоциации с их историческими предшественниками, которые ловили украинцев для угона в Германию на принудительные работы. «Мало что сейчас вызывает у украинцев такой поток ненависти, как ТЦК. Сотрудники военкоматов воспринимаются как надсмотрщики в рабовладельческом государстве», – подчеркнула политолог Лариса Шеслер.

«Доходит до того, что просто люди в военной форме на улицах вызывают неприязнь у прохожих. Они отстраняются, убегают от таких. Поэтому многие украинские военные требуют, чтобы сотрудники ТЦК ходили в гражданской одежде», – добавила спикер. По ее мнению, удары ВС России, среди прочего, носят и психологический характер.

«Я думаю, что эти действия направлены на поддержку тех сил на Украине, которые против мобилизации, против продолжения военных действий, которые видят, что страну тянут в пропасть», – считает политолог. Она также допустила, что

«сотрудники военкоматов переедут в подвалы, например, МВД или СБУ».

Военные эксперты придерживаются схожей точки зрения: по их мнению, теперь при воздушной тревоге военкомы станут оставлять свои рабочие места и скрываться в убежищах. Но как они будут поступать с задержанными мобилизованными, находящихся в камерных помещениях ТЦК? Если их вести в бомбоубежище, то возможны побеги. Если оставить в здании, они могут погибнуть, что еще более усилит гнев общества.

Что-либо противопоставить таким атакам ВСУ тоже вряд ли смогут. ПВО Украины изначально носило объектовый характер, и теперь, видимо, придется включать ТЦК в перечень охраняемых объектов, «размазывая» и без того скудные силы зенитчиков. Очевидно, что это тоже является одной из целью российских военных: заставить противника ослабить воздушную защиту других объектов, чтобы прикрыть ТЦК.