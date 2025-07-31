На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.27 комментариев
Мужчины старше 25 лет на Украине автоматически стали «солдатами запаса»
Военнообязанным на Украине старше 25 лет, не проходившим военную службу, будет автоматически присваиваться воинское звание «солдат (матрос) запаса» одновременно с принятием на воинский учет, сообщило оборонное ведомство страны.
Согласно утвержденному правительством Украины нововведению, воинское звание «солдат (матрос) запаса» будет присваиваться мужчинам старше 25 лет без вызова в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата на Украине), передает ТАСС.
Автоматическое взятие на военный учет распространяется и на женщин с медицинским образованием без личного присутствия, а также отправку повесток заказными письмами с описанием вложения и уведомлением о вручении в адрес проживания и формирование поименных списков специальной системой для отправки команд во время призыва на военную службу.
До этого призыву на Украине подлежали мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация объявлена в стране с февраля 2022 года, с мая 2024 года ее правила были ужесточены, многие категории призывников лишились льгот и отсрочек.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием на Украине будут автоматически включаться в воинский учет без необходимости личного присутствия.
В начале июля украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что парламент страны исключает вероятность принятия закона о принудительной мобилизации женщин для службы в ВСУ.