  • Новость часаОдин из раненных в Горловке журналистов НТВ скончался
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия оказалась готова к валютным санкциям США
    ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке
    Канада ввела санкции против Третьяка
    Дело журналиста WSJ Гершковича направлено в суд
    Путин: Россия заинтересована в ученых, работавших за рубежом
    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности
    Захарова заявила о подготовке НАТО к столкновению с Россией
    Таиланд официально подтвердил намерение присоединиться к БРИКС
    ВС России поразили место дислокации ВСУ под Херсоном
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад оказался далек от своих идей

    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    6 комментариев
    13 июня 2024, 19:31 • Новости дня

    Пентагон: США не планируют перебрасывать Patriot из Польши на Украину

    Глава Пентагона Остин прокомментировал данные о переброске комплексов Patriot в зону спецоперации

    Пентагон: США не планируют перебрасывать Patriot из Польши на Украину
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

    «Мне нечего объявить сегодня о батареях Patriot. Я продолжаю работать над этим вопросом и поддерживаю постоянный контакт с украинскими коллегами. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами», – сказал Остин, передает ТАСС.

    На вопрос о том, может ли США передать Украине системы Patriot из других стран, Остин ответил: «Нет изменений в покрытии Польши нашими системами Patriot. Я знаю, что об этом говорилось в публикации, но это не так».

    Как сообщалось ранее, в Германии заявили о невозможности поставить Киеву дополнительные системы Patriot.


    13 июня 2024, 14:45 • Новости дня
    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»

    Военкоры: Склады с горючим не могут потушить вторые сутки на аэродроме под Киевом

    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток, сообщили российские военкоры.

    Согласно карте пожаров NASA, ракеты попали  в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области, власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».

    На снимки попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта Борисполь, передает Ura. ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что в Киевской области больше суток тушат «промышленный объект» четыре пожарных поезда.

    Коментарии (20)
    13 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в России иноагентом) объявлена МВД в розыск по уголовной статье, следует из базы ведомства.

    По какой статье ведется розыск, не уточняется, однако источник ТАСС сообщил,  что Лазареву обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

    В июле 2022 года Лазареву включили в перечень физических лиц-иноагентов.

    Ранее Лазарева заявила, что в глубине души радуется, когда видит новость об атаке украинским беспилотником на российские города.

    После слов об атаках на российские города прокуратура Москвы организовала проверку в отношении Лазаревой.

    Коментарии (25)
    13 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки

    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска под натиском российской артиллерии и ВКС покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ вынуждены были уйти из юго-западной части Красногоровки, на этом участке фронта украинские войска несут существенные потери, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки.

    Коментарии (2)
    13 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Киев призвал отстранить от ОИ россиянку за пост о погибшем в ходе СВО отце

    Киев призвал не допускать россиянку Кудаеву к участию в Олимпиаде за пост о погибшем в ходе спецоперации на Украине отце

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом не допускать к участию в Олимпиаде-2024 россиянку Динару Кудаеву за то, что она назвала героем своего отца, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

    Также Киев просит отстранить от Олимпиады еще двух членов сборной России по борьбе Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, которые выразили поддержку Кудаевой. Украина заявляет, что российские спортсменки якобы «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».

    Отец Кудаевой погиб 9 мая 2024 года. 25 мая она опубликовала в соцсетях его фотографию с подписью «Ты мой герой», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Киев хочет, чтобы от Олимпиады отстранили борца сборной Белоруссии Ирину Курачкину. В качестве причины для предлагаемого отстранения указано ее участие в совместных мероприятиях с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

    Напомним, директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что МОК не будет требовать от российских и белорусских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции.

    Коментарии (5)
    13 июня 2024, 11:36 • Новости дня
    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16

    Столтенберг: НАТО не считает эскалацией применение F-16 и западного оружия на территории России

    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО считает применение Украиной западного оружия, а также истребителей F-16 на территории России самообороной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

    Столтенберг заявил, что самооборона включает поражение военных целей на территории России, в том числе при помощи F-16. Однако он призвал быть осторожными относительно сроков подготовки пилотов для F-16, поскольку необходимо еще и обучить персонал, передает ТАСС.

    Столтенберг также заявил, что министры обороны НАТО обсудят варианты ответа альянса «на акты саботажа и кибератаки», которые якобы совершает Россия. По его словам, в ряде стран НАТО «произошли попытки поджогов».

    Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Напомним, что начальник авиации командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Коментарии (25)
    13 июня 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила восемь контратак ВСУ в Харьковской области
    Группировка «Север» отразила восемь контратак ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки группировка российских войск «Север» заняла более выгодные позиции и отразила восемь контратак украинских штурмовиков, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Терновой, Волчанских Хуторов, Тихого и Волчанска Харьковской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Украинская сторона потеряла до 305 военнослужащих, пять автомобилей, американскую гаубицу М777, орудие Д-20 и БМ-21 «Град».

    Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны около Красного Лимана, Торского и Кировска ДНР.

    Потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, два пикапа, польская установка Krab, гаубица M777, орудие Д-20, установка 2С1 «Гвоздика», станция РЭБ «Нота». Кроме того, уничтожены два полевых склада, в которых украинская армия хранила боеприпасы.

    Ранее артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ.

    Коментарии (11)
    13 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    В Горловке в ДНР тяжело ранены сотрудники НТВ

    Приходько: Во время обстрела в Горловке тяжело ранены сотрудники НТВ

    Tекст: Вера Басилая

    Тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки), они доставлены в городскую больницу, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

    Он уточнил, что тяжело ранен Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ, они доставлены в больницу.

    В понедельник в городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24».

    Коментарии (3)
    13 июня 2024, 03:53 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что его страна заинтересована в поддержке «всех международных усилий», направленных на урегулирование кризиса на Украине.

    Основными темами разговора были «развитие украинско-российского кризиса» и отношения Саудовской Аравии с Украиной, передает ТАСС со ссылкой на SPA.

    Напомним, СМИ сообщали, что Саудовская Аравия отказалась участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

    Коментарии (16)
    12 июня 2024, 23:46 • Новости дня
    Захарова обвинила США в желании устроить «еще большее кровопускание» в Европе

    Захарова заявила о желании США с помощью НАТО устроить «еще большее кровопускание» в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Захарова заявила в Telegram, что США пытаются втянуть ЕС в «прямое столкновение с Россией под флагом НАТО». По ее мнению, «истеричная накачка западной общественности тезисом» о том, что Россия якобы собирается напасть на страны Запада, «означает только одно» – Белому дому нужно «еще большее кровопускание» в Европе, чтобы избежать «коллапса и собственной власти, и американской экономики».

    Напомним, Столтенберг заявил, что не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием.

    Коментарии (0)
    13 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Вертолетчиков на Украине отправили в штурмовые отряды из-за нехватки техники

    Подполье: Вертолетчиков на Украине отправили в штурмовые отряды из-за нехватки техники

    Tекст: Вера Басилая

    Летчиков и обслуживающий персонал вертолетов на Украине отправили в штурмовые отряды из-за отсутствия техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Информатор из Александрии в Кировоградской области Украины сообщил Лебедеву, что у Украины почти не осталось вертолетов, поэтому и обслугу, и летчиков «записали на ноль» в штурмовики, передает РИА «Новости».

    По данным подпольщиков, военный аэродром в Александрии активно используется для полетов боевых самолетов.

    Ранее российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ.

    Коментарии (2)
    13 июня 2024, 13:09 • Новости дня
    Российские военные впервые в мире сбили из стрелкового оружия дрон «Вампир»

    Российские военные впервыев мире сбили из стрелкового оружия гексакоптер «Вампир»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные около Авдеевки впервые в мире сбили украинский квадрокоптер «Вампир» из стрелкового оружия, он передан для изучения в центр БПЛА «Небесный воин», сообщили в учебном центре.

    Руководитель учебного центра с позывным Пастор рассказал, что «Вампир» совершенно случайно впервые в мире сбили за время СВО стрелковым оружием, передает ТАСС.

    По его словам, «Вампир» и «Баба-Яга» управляются через «Старлинк» и устойчивы к обычным средствам РЭБ, сбить их тяжело из стрелкового оружия, но в министерстве обороны неплохо поработали в этом направлении.

    Дрон «Вампир» – переделанный под военные нужды сельхоздрон, он несет до 50 кг боевой нагрузки.

    Коментарии (4)
    12 июня 2024, 22:38 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбили в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородской областью силами российской ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим попытался осуществить террористическую атаку около 22.00 мск.

    Напомним, в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона, что украинские войска разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне.

    Коментарии (0)
    13 июня 2024, 09:18 • Новости дня
    Российские разведчики уничтожили диверсантов ВСУ у Времевского выступа

    Минобороны: Разведчики группировки войск «Восток» уничтожили диверсантов ВСУ у Времевского выступа

    Tекст: Вера Басилая

    Разведчики группировки «Восток» артиллерией и беспилотниками уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ около Времевского выступа в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны.

    Украинская ДРГ была обнаружена разведчиками в лесу на окраине населенного пункта. Группу украинских диверсантов уничтожили артиллерией и расчетом БПЛА, передает ТАСС.

    Командир разведывательной роты с позывным Мелкий рассказал, что была поставлена задача проверить лесополосу для размещения техники и подразделений.

    По словам разведчика-пулеметчика с позывным Ворон, сейчас в районе Времевского выступа ресурсы ВСУ почти на исходе. Бойцам приходится сталкиваться в основном с техникой НАТО, украинских боевых машин и танков у противника уже не осталось.

    Ранее артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ.

    Коментарии (0)
    13 июня 2024, 08:19 • Новости дня
    Артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ

    Минобороны: Артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Запад» нанес удар по месту сбора украинских военных в зоне проведения спецоперации, уничтожив до 30 человек, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, расчет нанес удар по живой силе противника, стягивавшейся на позиции для формирования участка второй линии обороны ВСУ, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что координаты цели были получены от разведчиков, работавших в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

    В итоге потери украинских националистов составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Накануне ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ.

    Коментарии (0)
    13 июня 2024, 14:15 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение «Фаготом» бронемашины ВСУ под Работино

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны опубликовало кадры, как расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ под Работино.

    В Минобороны уточнили, что в момент атаки бронемашина пыталась доставить украинских штурмовиков в район населенного пункта Работино Запорожской области.

    Ранее Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера».

    Коментарии (0)
    Главное
    В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о выходе из организации
    США не планируют перебрасывать Patriot из Польши на Украину
    Пентагон: США не одобряли удары вглубь России американским оружием
    Представителя посольства Армении вызвали в МИД Белоруссии
    Захарова: Англосаксы подстрекают Зеленского к терактам в России
    Под санкции Британии против России попали компании из шести стран
    Более 50% немцев считают, что Украина не сможет одержать победу

    Саудовская Аравия освободилась от нефтедолларовых обязательств

    Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ. Почему саудиты в свое время подписали такое соглашение с Соединенными Штатами и почему сегодня подобное невозможно? Подробности

    Перейти в раздел

    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном

    Ключевой договор, который должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед, поставлен на паузу. Об этом официально заявлено руководством МИД РФ. В чем заключаются возникшие сложности, насколько они велики и почему в целом непросто согласовывать документы с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Где США найдут новых солдат для войны с Россией

    Соединенные Штаты, не слишком афишируя, делают новый шаг в подготовке своей страны и американского общества к большой войне. Это прямо касается всеобщего воинского призыва, на данный момент в США отсутствующего. О чем идет речь и почему это важно в том числе для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа движется правильно, но медленно

      Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

      4 комментария
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Москва ставит Узбекистан во главу угла

      Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Истерика в Ереване: Пашинян против Лукашенко

      После того, как МИД Армении дезавуировал слова премьер-министра о выходе из ОДКБ, сам Никол Пашинян заявил, что решение вопроса зависит от президента Белоруссии Александра Лукашенко: Ереван требует от Минска извинений. Что происходит в Армении?

    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............