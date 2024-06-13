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Пентагон: США не планируют перебрасывать Patriot из Польши на Украину
Глава Пентагона Остин прокомментировал данные о переброске комплексов Patriot в зону спецоперации
США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
«Мне нечего объявить сегодня о батареях Patriot. Я продолжаю работать над этим вопросом и поддерживаю постоянный контакт с украинскими коллегами. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами», – сказал Остин, передает ТАСС.
На вопрос о том, может ли США передать Украине системы Patriot из других стран, Остин ответил: «Нет изменений в покрытии Польши нашими системами Patriot. Я знаю, что об этом говорилось в публикации, но это не так».
Как сообщалось ранее, в Германии заявили о невозможности поставить Киеву дополнительные системы Patriot.