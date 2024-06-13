В Германии заявили о невозможности поставить Киеву дополнительные системы Patriot

Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Петерсен получила 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, этого количества должно хватить для победы и перехода в районное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Отмечается, что не досчитано несколько поданных через почту голосов, но, вероятнее всего, они не скажутся на результатах голосования.

Петерсен переехала вместе с семьей в Германию в 2008 году. Она выступала недавно в ОБСЕ, где шла речь о дискриминации россиян в ЕС. Также она приезжала наблюдателем на выборы президента России в 2024 году.

После этого ее исключили из АдГ в парламенте Гамбурга, решается вопрос об исключении ее из партии в целом.

Также Петерсен была вынуждена покинуть Германию, поскольку школьные учителя ее детей жаловались в социальные органы на «странное поведение» этих учеников.