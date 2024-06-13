Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
В Германии заявили о невозможности поставить Киеву дополнительные системы Patriot
Германия не может предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.
Берлин уже поставил Киеву три таких системы, напомнил министр. Это четверть возможностей Германии, передает ТАСС.
Сейчас у Германии нет возможности поставить новые системы, кроме этих трех. Писториус отметил, что теперь системы ПВО должны поставлять другие страны.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал дать больше систем ПВО Киеву, в том числе комплексы Patriot.