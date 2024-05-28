«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Генсек НАТО призвал дать Киеву больше систем ПВО
Генсек НАТО Столтенберг призвал дать Киеву больше ПВО, в том числе Patriot
Киеву нужно дать больше систем противовоздушной обороны (ПВО), включая комплексы Patriot, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, необходимо больше и интенсивнее помогать Киеву, в особенности системами ПВО, включая самые современные Patriot, передает РИА «Новости».
Столтенберг отметил, что на встрече министров обороны стран НАТО также будет обсуждаться вопрос увеличения поставок боеприпасов Киеву.
Накануне генсек НАТО призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.