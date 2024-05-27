Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом

  • Новость часаСтолтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российская медицина все больше опирается на отечественное
    Захарова ответила захотевшему «поставить Россию на колени» президенту Эстонии
    Фон дер Ляйен призвала ЕС подготовиться к возможной войне
    Высокоточное оружие США на Украине утратило эффективность из-за российских РЭБ
    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик
    В ЛНР обнаружены массовые захоронения погибших от обстрелов жителей
    Действующий президент Литвы победил на выборах
    Власти пообещали больше не допустить массового ухода западных компаний
    Россия намерена развивать поставки газа из Узбекистана
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Хозяева «цивилизованного мира» боятся сильных лидеров

    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Еврейский вопрос раскалывает Америку

    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

    0 комментариев
    27 мая 2024, 11:01 • Новости дня

    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом

    Столтенберг: Призыв разрешить Киеву удары по России связан с ситуацией под Харьковом

    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом
    @ IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, так как, по его мнению, «это самооборона», которая важна в условиях наступления российской армии под Харьковом, следует из трансляции пресс-службы альянса.

    Поставляющие Украине оружие страны НАТО решают, на каких основаниях оно поставляется, и пришло время подумать об отмене некоторых ограничений, передает ТАСС. Столтенберг добавил, что в районе Харькова линия фронта и граница практически совпадают, и если Киев не может атаковать военные цели на территории России, это делает сложной для них оборону.

    «Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», – сказал генсек НАТО. Он также подчеркнул, что 99% оружия, которое «помогло нанести серьезные потери Российской армии», Киеву поставляют страны НАТО.

    Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России.

    24 мая 2024, 17:53 • Новости дня
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    @ t.me/UkrzalInfo

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером опубликовали фотографии последствий удара по составу с техникой украинской армии под Харьковом.

    В результате ударов повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда, сообщило предприятие «Украинская железная дорога», передает РИА «Новости».

    До этого «Укржелдорога» сообщала, что в ходе российских ударов в Харьковской области повреждена инфраструктура железных дорог.

    Коментарии (18)
    25 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    Зеленский высказался о своей нелегитимности

    Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности

    Зеленский высказался о своей нелегитимности
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности на президентском посту после истечения срока его полномочий.

     «Меня это несильно беспокоит», – сказал он в интервью СМИ Казахстана и Узбекистана.

    Зеленский добавил, что для ответа на этот вопрос нужно обратиться к Конституции Украины, при этом конкретных статей он не назвал, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины.

    Между тем член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Зеленский теперь является диктатором, так как его срок на посту главы Украины истек.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский превратился в узурпатора и что станет с ним после потери легитимности.

    Коментарии (41)
    24 мая 2024, 21:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине

    Госдеп: Запад хочет помочь Киеву не начать переговоры, а выровнять ситуацию на поле боя

    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Коллективный Запад хочет помочь Украине не начать переговоры с Россией, а улучшить и стабилизировать положение на поле боя, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя, для этого нужно выиграть время, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

    Коментарии (11)
    24 мая 2024, 22:51 • Новости дня
    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС

    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды

    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, и в настоящее время идет массовый сброс воды.

    «Противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

    По словам Сальдо, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – Днепрогэс.

    Сама плотина не получила повреждений в ходе удара, однако большая часть машинных отделений ГЭС оказалась повреждена или разрушена.

    Коментарии (15)
    24 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин: Легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Легитимность Зеленского закончилась
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

    «Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.


    Коментарии (53)
    25 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, сообщил сенатор от Запорожской области и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, объект, который является ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами, получил повреждения, передает «Коммерсант».

    Ранее украинские БПЛА дважды за утро атаковали Шебекино Белгородской области.

    Коментарии (62)
    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

    Коментарии (41)
    25 мая 2024, 05:47 • Новости дня
    В Одессе произошла массовая драка с участием военных

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц.

    Инцидент произошел в курортном районе Аркадия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Отмечается, что причины конфликта неизвестны.

    На опубликованном в украинских СМИ видео видно несколько военнослужащих и большое количество гражданских лиц.

    Коментарии (9)
    25 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

    Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

    Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий  подтвердить легитимность Зеленского.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.

    Коментарии (48)
    25 мая 2024, 20:04 • Новости дня
    Российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове

    Военкоры: Российские военные ударили по складу с оружием в ТЦ в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов, сообщили военкоры.

    Украинские СМИ сообщают о прилете управляемой авиабомбы ФАБ с УМПК. С места поднимается огромный столб дыма, сообщается в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что на складах гипермаркета «Эпицентр», где произошел мощный взрыв, могло храниться вооружение для группировки «Харьков».

    Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в центральном районе города произошел взрыв, передает РИА «Новости».

    Ранее в Харьковской области была повреждена инфраструктура железных дорог после взрывов.

    Коментарии (41)
    26 мая 2024, 14:27 • Новости дня
    Италия заявила об отсутствии у Столтенберга полномочий решать за все НАТО

    Глава Минобороны Италии Крозетто выступил против «разрешения» Столтенберга Киеву бить вглубь России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не вправе решать за весь альянс, сказал глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, комментируя слова генсека о разрешении киевскому режиму бить западным оружием по российской территории.

    Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять «линию за всех», сказал Крозетто в интервью La Stampa, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что это касается и Столтенберга, и президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что решения будут принимать на саммите в Вашингтоне в июле.

    «Отдельные выступления ничего не значат», – подчеркнул руководитель ведомства.

    По его мнению, помогая Украине, ошибочно принимать действия, «ведущие к эскалации», должна оставаться возможность добиться перемирия и открытия мирных переговоров.

    До этого главы МИД и Минтранса Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини также выступили против ударов Киева вглубь российской территории.

    Коментарии (7)
    25 мая 2024, 21:26 • Новости дня
    В Германии назвали сроки потери Украиной значительных территорий

    FAS: Украина потеряет значительные территории до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года Украина столкнется с большими потерями территорий из-за нехватки личного состава и преимущества российской артиллерии, сообщила Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

    Издание со ссылкой на западные спецслужбы пишет, что Украина не сможет в ближайшее время перехватить инициативу, а результаты усиленной мобилизации будут ощутимы не раньше осени, но к этому времени есть риск потери значительных территорий, передает RT.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.

    Коментарии (8)
    24 мая 2024, 19:38 • Новости дня
    Украинским СМИ вновь разрешили оскорблять российских солдат
    Украинским СМИ вновь разрешили оскорблять российских солдат
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отменил рекомендации, запрещавшие журналистам использовать оскорбительные выражения в адрес Вооруженных сил РФ.

    Документ, ранее опубликованный на сайте нацсовета, был удален и более недоступен как по прямой ссылке, так и через поиск на сайте, передает РИА «Новости».

    В среду нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

    Ранее политолог Владимир Скачко сказал газете ВЗГЛЯД, что попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздало.

    Коментарии (15)
    25 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский пленный Ананьев получил российский паспорт

    Алаудинов вручил украинскому пленному Ананьеву российский паспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшийся вернуться на Украину пленный украинский военный Александр Ананьев получил российский паспорт из рук замначальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апты Алаудинова.

    Алаудинов рассказал, что Ананьев сам сдался в плен летом прошлого года в Клещеевке, и попросил, чтобы его не включали в обменный фонд, а также решил стать гражданином России, следует из видео в Telegram-канале генерала.

    По словам Алаудинова, теперь Ананьев не считается военнопленным.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ.

    Коментарии (7)
    24 мая 2024, 13:46 • Новости дня
    Боец ВСУ перешел на сторону России вместе с танком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий под Донецком перешел на российскую сторону, угнав танк ВСУ, сообщил источник в силовых структурах ДНР в пятницу.

    Бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Максим Лихачев угнал украинский Т-64 и сдался российским войскам, сказал собеседник ТАСС.

    Телеканал 360 отметил, что мужчина угнал боевую машину, чтобы максимально безопасно исполнить свой план. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.

    В 2022 году он оказался в рядах ВСУ, после того как вернулся на Украину из Польши.

    Ранее действующий летчик ВСУ перешел на российскую сторону.

    Коментарии (8)
    Главное
    Швеция заявила о праве Украины наносить удары по территории России
    НАТО отказалось заниматься подготовкой военных на территории Украины
    Полиция Армении задержала 67 протестующих против Пашиняна
    Тбилиси заявил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году
    Конгрессмен США: Китай не хочет взять Тайвань мирно
    Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым
    Фильм «Майор Гром: Игра» возглавил российский прокат

    Российская медицина все больше опирается на отечественное

    Россия переживает стремительный рост отрасли, в которой до последних лет почти полностью доминировали иностранные производители – фармацевтика и медицинская промышленность. Появились сотни новых, разработанных в России лекарств и медицинских изделий, открываются целые медицинские кластеры. Как этого удалось добиться за последние годы? Подробности

    Перейти в раздел

    Четырежды кавалер ордена Мужества: Спецоперация стала для меня точкой озарения

    Грамотные офицеры, прошедшие школу СВО, уже являются готовыми управленцами. Они принимали ответственные решения в те моменты, когда на кону стояли жизни солдат. Поэтому задача государства заключается в том, чтобы снабдить их необходимыми знаниями о политике и экономике, создавая новую кадровую элиту в России, сказал газете ВЗГЛЯД участник программы «Время героев», четырежды кавалер ордена Мужества Алексей Кондратьев. Подробности

    Перейти в раздел

    Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ

    195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция еще раз доказала лицемерие Запада

    Еще одна страна приняла закон о противодействии иностранному влиянию – но это, как ни странно, никто не заметил. Не случилось ни митингов, ни беспорядков, ни жестких заявлений Госдепа. А все потому, что эта страна – Франция. А бороться она собирается с «российским влиянием». Почему Париж решил принять этот закон именно сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

    • Запад намекнул на убийство премьера Грузии

      Из-за закона об иноагентах Госдепартамент США заявил о пересмотре всего комплекса отношений с Грузией. А ЕС устами одного из своих комиссаров даже напомнил грузинскому премьеру о судьбе премьера Словакии, который попал в больницу из-за покушения со стороны поклонника Украины. Так в Грузии поняли, что Запад потерял всякий стыд.

    • Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

      В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............