Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом

Столтенберг: Призыв разрешить Киеву удары по России связан с ситуацией под Харьковом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поставляющие Украине оружие страны НАТО решают, на каких основаниях оно поставляется, и пришло время подумать об отмене некоторых ограничений, передает ТАСС. Столтенберг добавил, что в районе Харькова линия фронта и граница практически совпадают, и если Киев не может атаковать военные цели на территории России, это делает сложной для них оборону.

«Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», – сказал генсек НАТО. Он также подчеркнул, что 99% оружия, которое «помогло нанести серьезные потери Российской армии», Киеву поставляют страны НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России.