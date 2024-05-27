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Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом
Столтенберг: Призыв разрешить Киеву удары по России связан с ситуацией под Харьковом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, так как, по его мнению, «это самооборона», которая важна в условиях наступления российской армии под Харьковом, следует из трансляции пресс-службы альянса.
Поставляющие Украине оружие страны НАТО решают, на каких основаниях оно поставляется, и пришло время подумать об отмене некоторых ограничений, передает ТАСС. Столтенберг добавил, что в районе Харькова линия фронта и граница практически совпадают, и если Киев не может атаковать военные цели на территории России, это делает сложной для них оборону.
«Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», – сказал генсек НАТО. Он также подчеркнул, что 99% оружия, которое «помогло нанести серьезные потери Российской армии», Киеву поставляют страны НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России.