Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине на 90 дней

Tекст: Вера Басилая

Верховная рада Украины опубликовала информацию, что законопроекты возвращены с подписью Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Срок действия режимов всеобщей мобилизации и военного положения в стране увеличен еще на 90 дней. Они останутся в силе до 29 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине еще на 90 дней.

В субботу Владимир Зеленский намеревался внести в Верховную раду законопроект о продлении этих режимов.

В четверг на Украине раскрыли схему покупки военнообязанными детей у многодетных семей для избежания мобилизации.