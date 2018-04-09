Израиль отказался отвечать на заявление Минобороны России об авиаударе по Сирии

Посольство Израиля в Москве не стало комментировать данные российского Минобороны об авиаударе по сирийскому аэродрому Тифор, сообщил пресс-атташе дипмиссии Алекс Гандлер.

«Без комментариев», – передает РИА «Новости» ответ Гандлера на просьбу прокомментировать сообщение российского Минобороны.

Израильские военные также оставили без комментариев заявление российских коллег о причастности ВВС еврейского государства к налету на авиабазу в Сирии.



«Мы это не комментируем», – заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

Напомним, ранее в понедельник в Минобороны России заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля, до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.