Песков описал действия Кремля после удара Израиля по Сирии

Президент Владимир Путин не контактировал с властями Израиля во время удара по сирийской авиабазе в ночь на понедельник, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Контактов у Путина с израильскими коллегами не было», – передает слова Пескова РИА «Новости».

В то же время, он отметил, что Россия ведет общение с Израилем по соответствующим каналам в связи с ударом по сирийской авиабазе. Инцидент, подчеркнул Песков, является поводом для обеспокоенности Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал очень опасным развитием событий авиаудары по базе Т-4 в сирийской провинции Хомс.

В понедельник Минобороны сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля – до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали. Израиль не стал комментировать эти сообщения. Франция и США заявили, что они не причастны к инциденту.