Лавров дал оценку удару по сирийской авиабазе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал очень опасным развитием событий авиаудары по базе Т-4 в сирийской провинции Хомс.

«С ударами, конечно, надо разбираться, и это очень опасное развитие событий, надеюсь, что это понимают, по крайней мере, военные – и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, информация о том, кто нанес авиаудар по сирийской авиабазе, пока противоречива. «Тут надо разбираться. Там сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне, по крайней мере, на данный момент, отрицали, что эти удары наносили американцы или кто-либо из членов их коалиции», – заявил Лавров.

По его оценке, это «лишний раз говорит о том, что там слишком опасно становится, в Сирии, где появились игроки, которых никто никуда не приглашал». «Которые сами себя туда пригласили под предлогом уничтожения ИГ*, борьбы с терроризмом, а потом, кроме этой цели, стали появляться и другие цели. Как анонсируемые, так и тщательно скрываемые», – отметил Лавров.

Министр также напомнил об обязательствах России перед Сирией. «Насчет предостережений, звучащих из окружения президента США о том, что Вашингтон не исключает возможность нанесения ударов по Сирии – знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной – членом ООН», – заявил Лавров.

Так он прокомментировал слова советника Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томаса Боссерта, который заявил, что Белый дом не исключает военных действий против Сирии на фоне информации о химической атаке в сирийском городе Дума.

В понедельник Минобороны сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля – до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали. Израиль не стал комментировать эти сообщения. Франция и США заявили, что они не причастны к инциденту.