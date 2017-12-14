Кто стоит за вбросом о бессилии С-400 перед истребителями F-35

Российские системы ПВО не способны заметить новейшие американские истребители. По крайней мере, именно так утверждают некие источники, сообщившие об успешной операции израильских F-35. В Минобороны РФ данные заявления опровергают, но самое интересное – кому именно была выгодна данная публикация и какова ее подоплека. На этот счет есть несколько версий.

Источник в Минобороны России назвал полной глупостью растиражированное СМИ сообщение о том, что израильские истребители F-35 (американского производства) якобы обманули российские радары в Сирии.

Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко уязвимым для систем ПВО большинства стран, заявил источник. Он напомнил, что средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса «воздух – поверхность», у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35. «Что касается российских средств ПВО в САР, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме», – подчеркнул источник в российском военном ведомстве.

Слова представителя Минобороны стали ответом на нашумевшую публикацию. В четверг источники кувейтской газеты Aljarida сообщили, что ВВС Израиля в марте провели разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана. Утверждается, что два истребителя-бомбардировщика F-35 пролетели через воздушное пространство Сирии и Ирака на большой высоте, пересекли границу с Ираном и провели разведку в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз. Но главная деталь – российские системы ПВО и радары на сирийской территории их якобы не заметили.

Отметим, что между Тель-Авивом и Ширазом около 1,7 тыс. километров. Дальность полета F-35 – не более 2,5 тыс. километров. Таким образом, для совершения операции, о которой сообщает Aljarida, необходимо было привлечение топливозаправщиков. У Израиля они есть, однако об их участии в операции ничего не сообщалось.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков уверен, что полеты F-35 не могли пройти незамеченными. Он считает, что у этого самолета нет никакой возможности обмануть российские радиолокационные системы – даже если он назван «невидимкой» и действительно оснащен системами снижения радиозаметности.

«Например,

если обычную цель комплекс С-400 видит на расстоянии порядка 600 км, то цель с пониженной радиозаметностью он заметит на расстоянии 420 км. Но не реагировать на цель, которая пересекает его зону ответственности, наш комплекс не может»,

– рассказал военный эксперт газете ВЗГЛЯД.

Истребитель F-35 разрабатывался с середины 90-х годов, а в войска США начал поступать в 2015 году. Самолет является одним из наиболее передовых образцов американской военной техники. В то же время к F-35 на протяжении всей его разработки и эксплуатации неоднократно предъявлялись претензии из-за дороговизны программы и многочисленных недостатков. Так, последними были сообщения о том, что в ноябре возникла проблема с коррозией фюзеляжа, а в сентябре сообщалось, что изменения в системе катапультирования не помогли снизить опасность серьезных травм или гибели летчиков при их использовании. Кроме того – к вопросу о технологиях невидимости – истребитель оказался легко обнаруживаем российскими и китайскими радиолокационными системами.

Но даже если представить, что подобный полет действительно был, это еще не значит, что российские радары не заметили израильские самолеты. «Израильские самолеты регулярно залетают в зону боевых действий в Сирии, чтобы разбираться с боевиками «Хезболлы», как они их называют. Они однозначно договариваются с представителями нашего контингента войск в Сирии о том, чтобы совершать эти полеты, и говорят, где точно находятся террористы. Там все очень жестко, и поэтому «играть у нас на нервах» и не согласовать с нами подобный полет – это сумасшествие. И Израиль бы на это не пошел», – уверен Леонков. И уж тем более, по его мнению, израильские военные не стали бы посылать на столь рискованную операцию сверхсовременные и очень дорогие F-35.

Какую же цель могла преследовать публикация кувейтской газеты? Леонков уверен, что это делается для того, чтобы сорвать поставки российских комплексов С-400. В частности, чтобы Турция в последний момент отказалась от покупки этих систем – а США публично выражали недовольство планами Анкары.

Руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов заявил газете ВЗГЛЯД, что основной посыл кувейтской газеты вообще «был не в том, что F-35 пролетели незаметно для российских ПВО, а в том, что израильские самолеты провели разведку над территорией Ирана».

«С одной стороны, можно заподозрить сценарий, что Израиль решил попугать Иран, повысить свой боевой дух и сделал это через кувейтскую газету. Иранские СМИ, например, «часто вбрасывают про Израиль», указал собеседник. Однако он напомнил, что Израиль хорошо ведет разведку и без подобных вылазок.

Кстати, кувейтскую газету уже неоднократно подозревали в связях с Израилем – за то, что она рассказывает об операциях израильской армии, которые потом не подтверждаются.

И вот тут важно иметь в виду еще один интересный факт. Как раз в пятницу появилось интервью наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана газете Wall Street Journal, в котором он, говоря о необходимости ужесточения санкций в отношении Ирана, подчеркнул: «Мы должны добиться этого, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10–15 лет, вероятно, начнется война с Ираном».

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Поэтому Мардасов не исключил, что за публикацией могут стоять саудовцы. Предрекая неизбежную войну с Ираном, они пытаются убедить свое окружение, что С-400 не видят F-35, а потому надо покупать американское оружие. Он напомнил, что тема противостояния с Ираном в Сирии сейчас на первом месте в арабском мире.