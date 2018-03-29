Минобороны оценило публикации об обмане российских радаров истребителями ВВС Израиля

Сообщения ряда СМИ, согласно которым израильские истребители якобы обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте, являются полной глупостью, заявил источник в Минобороны России.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что «израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте» – полная глупость», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Как отметил источник, любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран. Со времен сбитого американского У-2 над территорией Советского Союза никто не пытается на большой высоте нарушать чужое воздушное пространство.

Источник напомнил, что средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса «воздух-поверхность», у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35.

«Что касается российских средств ПВО в САР, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме», – подчеркнул источник в российском военном ведомстве.

В четверг источники кувейтской газеты Aljarida сообщили, что ВВС Израиля в марте провели разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана, при этом российские системы ПВО и радары на сирийской территории их якобы не заметили.