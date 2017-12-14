СМИ: Российские радары не заметили израильские F-35

ВВС Израиля в марте провели разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана, при этом российские системы ПВО и радары на сирийской территории их якобы не заметили, заявили источники кувейтской газеты Aljarida.

Утверждается, что два истребителя-бомбардировщика F-35 пролетели через воздушное пространство Сирии и Ирака, пересекли границу с Ираном. Они провели разведку в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз, передает «Интерфакс».

F-35 разрабатывался как истребитель с технологиями невидимости, однако, как отмечали СМИ, самолет заметен для российских радаров.

Отметим, что между Тель-Авивом и Ширазом около 1,7 тыс. километров. Дальность полета F-35 – не более 2,5 тыс. километров. Таким образом, для совершения операции, о которой сообщает Aljarida, необходимо было привлечение топливозаправщиков. У Израиля они есть, однако об их участии в операции ничего не сообщалось.

Также добавим, что Aljarida ранее неоднократно обвиняли в том, что оно публикует информацию о неких операциях израильской армии, которые не получают впоследствии подтверждения. Портал уже заподозрили в том, что он сотрудничает с израильскими властями.

В ноябре сообщалось, что сирийский комплекс советского производства С-200ВЭ «Вега-Э», который перед этим атаковал в небе над Ливаном новейший израильский истребитель F-35, выдержал ответный удар самолетов.

В мае прошлого года Израиль продемонстрировал звено F-35 на военном параде.