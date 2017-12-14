Саудовский принц предупредил о вероятности войны с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта Эр-Рияда с Тегераном через 10-15 лет.

Наследный принц в интервью газете Wall Street Journal, в частности, отметил необходимость ужесточения санкций в отношении Ирана, передает РИА «Новости».

«Мы должны добиться этого, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном», – заявил Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Отметим, Саудовская Аравия обвиняет Иран в поддержке, в том числе военной, повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла» в Йемене. Такой же позиции придерживаются в США, однако в Тегеране опровергают обвинения в поставках вооружений йеменским повстанцам.

Напомним, в ноябре с территории Йемена в сторону Эр-Рияда была запущена баллистическая ракета, которая была якобы перехвачена силами ПВО Саудовской Аравии. Арабская коалиция в ответ нанесла авиаудары по Йемену.