Израильский генерал объяснил удар по Сирии

Бывший командующий ВВС Израиля Эйтан Бен-Элияху косвенно признал, что авиаудар по сирийской базе «Тифор» в провинции Хомс нанесли израильские истребители, так как Вашингтон не имел резона скрывать факт атаки, а также имел слишком мало времени для подготовки удара.

В интервью газете «Маарив» генерал заявил, что у него нет сомнений в связи «между этой атакой и использованием отравляющих веществ в городе Думе». Он добавил также, что Израиль стремится не допустить концентрации иранских сил в этом районе, передает ТАСС.

«Два месяца назад (10 февраля) авиабаза Т-4 между Хомсом и Пальмирой уже подвергалась ракетной атаке», – напомнил Бен-Элияху.

На этой авиабазе находится иранский пункт управления беспилотниками.

Генерал также заметил, что такой удар по сирийской авиабазе способны были нанести только США и Израиль, однако у Вашингтона «не было никакого резона скрывать факт ракетной атаки». Кроме того, считает Бен-Элияху, у Пентагона было слишком мало времени для подготовки к такому нападению.

В понедельник Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты.

Израиль не стал комментировать эти сообщения. Франция и США заявили, что они не причастны к инциденту.