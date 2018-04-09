Названа национальность погибших в результате авиаудара Израиля по Сирии

Двое граждан Ирана погибли в результате авиаудара Израиля по авиабазе Тифор в Сирии.

Жертвами атаки стали двое мужчин из иранской провинции Кум, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

Напомним, по данным российского Минобороны, в ночь на понедельник авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. До цели долетели три ракеты из восьми, остальные были сбиты. Российские советники, находившиеся на базе, не пострадали.

Ранее США в нарушение всех международных норм атаковали крылатыми ракетами «Томагавк» сирийский военный аэродром Шайрат.