США провели информационную подготовку к удару по Сирии

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8 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:58  |  vz.ru
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Нефть для рубля оказалась важнее чудачеств Трампа

Рынки то впадали в панику, то в эйфорию от заявлений Дональда Трампа в адрес КитаяФото: Kevin Lamarque/Reuters
Мировые финансовые рынки последние несколько дней трясло, и причиной этому стали экспрессивные заявления президента США по поводу торговых отношений с Китаем. Казалось бы, все это должно сказываться на рубле – однако его состояние оказалось на редкость стабильным. С чем связана такая устойчивость российской валюты? Подробности...
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Дело капитана Горбенко вскрыло слабость судебной системы Украины

Капитан «Норда» Владимир Горбенко (на переднем плане) не угодил Украине только своим российским паспортомФото: кадр из видео
Экипаж арестованного крымского сейнера «Норд» вышел на свободу. Под стражей остается лишь капитан судна Владимир Горбенко, хотя за него уже внесен залог. Ему грозит пятилетний срок. По мнению адвоката, дело полностью ушло в политическую плоскость, судебный процесс обернулся произволом и в ближайшие дни возможны новые провокации со стороны украинских силовиков. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
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          США провели информационную подготовку к удару по Сирии

          Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и Великобритания   8 апреля 2018, 18:56
          Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
          Текст: Никита Коваленко

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          Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам.

          В предположительной химической атаке в Восточной Гуте 7 апреля погибли не менее 70 человек, рассказали в воскресенье западные СМИ. В частности, британская телекомпания Би-Би-Си ссылается на разрозненные свидетельства различных медицинских и мониторинговых групп, работающих в Сирии – и, по случайному совпадению, финансируемых США и Британией. Речь о скандальной оскароносной организации «Белые каски», проинсургентском «Медиацентре Гуты» и базирующемся в США «Союзе медицинских организаций».

          Западные СМИ наполнились уже привычными эмоциональными видео и фото с пострадавшими от «химатаки» (разумеется, не обошлось без душераздирающих кадров с младенцами).

          Несмотря на то, что медиакампания выглядит топорным перечислением штампов и в точности повторяет предыдущие, а обвинения лишены какой-либо логики (зачем Асаду применять запрещенные средства в самый разгар военного успеха, достигнутого конвенциональным оружием?), руководство США и других стран Запада это не смущает.

          Американский президент Дональд Трамп в лучших традициях военной пропаганды прибег к приему «расчеловечивания» противника, назвав сирийского лидера «животным», а своего российского коллегу –соучастником «преступника».

          «Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада»,

          – заявил он в своем Twitter и пообещал, что виновные заплатят большую цену. Особенно эо заявление интересно в свете предстоящей встречи президентов России и США, о подготовке к которой по-прежнему говорят в Вашингтоне.

          Перед этим Госдеп подчеркнул, что история использования «сирийским режимом» химоружия не подлежит сомнению, поэтому он и его сторонники «должны быть привлечены к ответственности, а дальнейшие атаки немедленно предотвращены».

          Однако, если в прошлом году основной целью США был Башар Асад, то теперь появился и другой акцент. «Россия со своей непоколебимой поддержкой режима, по сути, несет ответственность за эти жестокие атаки… Защищая своего союзника Сирию, Россия нарушила свои обязательства перед ООН как гарант формата. Она нарушила Конвенцию о запрете химического оружия и резолюцию Совбеза ООН 2118», – подчеркнули в Госдепе.

          Примечательно – Россия уже долгое время на разных уровнях и площадках неустанно твердила о том, что тергруппировки в Восточной Гуте готовят химатаку против мирного населения. На пресс-конференции саммита «большой тройки» в Анкаре Владимир Путин говорил о наличии «неопровержимых доказательств подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ».

          Более того, при зачистке территории Восточной Гуты от боевиков была обнаружена мастерская боевиков по изготовлению химических боеприпасов, а также сами боеприпасы.

          Абсолютно непонятно, каковы же должны были быть мотивы у Асада, для которого ситуация в Сирии становится все более благоприятной, применять химоружие в Восточной Гуте, понимая, что именно он будет первым, кого в этом заподозрят.

          Правительственные войска ведут активное наступление и фактически уже достигли принципиальной победы в этом регионе, освободив от боевиков большую его часть. Был создан гумкоридор для вывода мирных жителей из Восточной Гуты, да и сами боевики в итоге согласились покинуть регион вместе с семьями.

          Для зажатых в угол боевиков, не желающих сдаваться и покидать Восточную Гуту провокация с химическим оружием – единственный шанс если не на спасение, то как минимум на отсрочку поражения. Недаром все источники, предупреждавшие о готовящейся инсценировке, подчеркивали, что она нацелена именно на срыв наступления правительственных войск.

          Начальник ЦПВС Юрий Евтушенко также заявил, что страны Запада прибегли к теме якобы применения Дамаском химоружия, чтобы сорвать вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты. Касательно же слов Вашингтона о причастности Дамаска и Москвы к химатаке, Евтушенко указал: «Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений».

          В Москве прямо обвиняют Запад в использовании провокации с химоружием для подготовки военных действий против Дамаска.

          «Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», – заявили в МИД России.

          Именно об этом в воскресенье и заговорил советник Белого дома Том Боссерт. Он не исключил военных действий против Сирии на фоне информации о химатаке.

          «Я бы ничего не исключал. Это ужасные фото. Мы изучаем нападение»,

          сказал он, добавив, что именно этот вопрос обсуждается сейчас Трампом и его окружением.

          Насмотревшегося на «ужасные фото» Трампа мы уже видели год назад, когда в апреле 2017 года он обвинил Дамаск в применении химоружия в Хан-Шейхуне и отдал приказ о нанесении ракетного удара по базе ВВС Сирии Шайрат, с которой якобы была осуществлена атака. Веских доказательств применения Дамаском химоружия в Хан-Шейхуне Запад так и не представил до сих пор.

          В последнее время мечты США о свержении Асада становятся все недостижимее и в Вашингтоне все чаще озвучивается идея начать военные действия против Сирии. Так, в начале марта постпред США при ООН Никки Хейли пригрозила, если не прекратится наступление в Восточной Гуте, нанести удар по Дамаску. И нынешняя предполагаемая «химатака»

           – очень удобный предлог для этого.

          Россия в этот раз вряд ли будет наблюдать за бомбежками со стороны. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в ответ на слова Хейли заявил: если возникнет угроза жизни российских военных, вооруженные силы «примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять».

          По появившимся сообщениям, российская группировка в САР уже пришла в повышенную готовность, в том числе комплексы ПРО С-400. Активизировали патрулирование сирийского неба и базирующиеся в Хмеймиме истребители Су-30СМ. А бомбардировщики Су-24М проводят наблюдательные полеты на малых высотах за группировкой ВМС США в Восточном Средиземноморье.


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