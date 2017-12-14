Израиль предупреждал США о готовящемся ударе по базе в Сирии

Израиль проинформировал американскую сторону перед нанесением удара с воздуха по сирийской базе «Тифор» в провинции Хомс в ночь на понедельник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американском правительстве.

По словам источников, США были предупреждены заранее и за ударами стоят израильские ВС, передает РИА «Новости».

В понедельник Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийской базе «Тифор» в провинции Хомс нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты. В результате удара погибли двое граждан Ирана.

Израиль не стал комментировать эти сообщения, но бывший командующий ВВС Израиля генерал Эйтан Бен-Элияху косвенно признал, что авиаудар по базе нанесли израильские истребители. По его словам, Вашингтон не имел резона скрывать факт атаки, а также имел слишком мало времени для подготовки удара.

Перед этим Запад бездоказательно обвинил Дамаск в «химатаке» на сирийский город Дума.