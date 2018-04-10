Над эсминцем ВМС США у берегов Сирии заметили российские самолеты

Российские военные самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским ракетным эсминцем «Дональд Кук», находящимся в восточной части Средиземного моря, сообщает Hurriyet.

По данным издания, в момент инцидента американский эсминец находился в 100 км от сирийского города Тартус и российского пункта материально-технического обеспечения флота, передает RT.

Накануне иранский журналист Бабак Тагвай предупредил о вероятной атаке Сирии ракетами «Томагавк» с борта эсминца ВМС США «Дональд Кук». Позднее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с ситуацией в Сирии. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

Россия предупредила США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии.