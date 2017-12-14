Удары по Сирии готовится нанести корабль, знакомый российским Су-24

Иранский журналист Бабак Тагвай опубликовал фото ракетного эсминца «Дональд Кук», предупредив о вероятной атаке Сирии 60 ракетами «Томагавк».

«Ракетный эсминец «Дональд Кук» находится на позиции в восточной части Средиземного моря, в 100 км от Тартуса и почти 90 км от Триполи. Вероятно, сегодня вечером Сирию атакуют 60 ракет BGM-109 Tomahawks», – написал Тагвай в своем Twitter.

Также журналист добавил, что «не слышал и не видел» полетов российских Су-24М рядом с эсминцем. Тагвай отметил, что самолеты могут появиться вечером в понедельник, «если США не будут координировать ракетную атаку с Россией».

Эсминец «Дональд Кук» вооружен системой ПРО «Иджис», крылатыми ракетами «Томагавк», зенитными артиллерийскими комплексами «Фаланкс» и зенитными ракетами SM-2, противокорабельными ракетами «Гарпун», а также несет один вертолет SH-60. В ударном варианте эсминец несет 96 ракет «Томагавк».

В 2014 году в разгар «крымских событий» в Черное море вошел «Дональд Кук». После этого российский фронтовой бомбардировщик Су-24 облетел эсминец 12 раз.

Весной 2016 года два Су-24 на Балтике снова пролетели на низкой высоте над американским эсминцем «Дональд Кук». После этого разгорелся очередной скандал – несмотря на заявления российской стороны о том, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами, Вашингтон заявил, что «инцидент совершенно не соответствует профессиональным нормам военных» – летчики ВКС России якобы имитировали атаки. На тот момент госсекретарь США Джон Керри даже заявил, что «Дональд Кук» якобы имел право и мог открыть огонь по приблизившимся к нему российским самолетам.

После этого разгорелась дискуссия о допустимости подобных ситуаций со сближениями российских и американских самолетов и кораблей, о которой газета ВЗГЛЯД подробно писала.

В понедельник в США призвали президента Дональда Трампа нанести удар по Сирии как можно скорее, чтобы не выглядеть слабым.

Напомним, в ночь на воскресенье повстанцы обвинили сирийскую армию в атаке с применением бомб с хлорином в городе Думе. «Множество погибших, в том числе женщин и детей... Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить очень дорого», – заявлял Трамп.

МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.