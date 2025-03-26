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    Военный союз Британии и Евросоюза угодил в «рыбную» зависимость
    Опубликован список неприкасаемых объектов в России и на Украине
    Реальный план в отношении Украины. Почему Путин впереди
    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов
    Уолтц взял на себя вину за утечку из секретного чата Белого дома
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    Россия заявила о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    7 комментариев
    26 марта 2025, 10:02 • Новости дня

    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»

    Лавров высмеял лидеров стран ЕС за смену позиции по перемирию

    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.

    Лавров в интервью Первому каналу раскритиковал европейских лидеров за резкую смену позиции по вопросу перемирия на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что в начале марта киевские власти впервые заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня, требуя немедленного согласия от Москвы, хотя за три дня до этого говорили о том, что Украину следует накачать оружием, чтобы она на переговорах выступала с позиции силы.

    «Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне президента России Владимира Путина», – отметил Лавров.

    Он также подчеркнул, что в тот же день, когда Киев выразил готовность к перемирию, Украина запустила рекордное количество дронов по центральным районам России, что Запад оставил без осуждения.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Также Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели».

    Лавров сравнил нынешние усилия Запада с действиями Наполеона и Гитлера, пытавшихся сдержать Россию и нанести ей поражение.

    25 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны во вторник.

    В результате действий группировки «Запад» освобожден населенный пункт Мирное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале. Группировка «Днепр» освободила населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

    Поражены формирования ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, украинская сторона потеряла более 250 человек и технику.

    На Белгородском направлении группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ у Угроедов, Мирополья и Краснополья, украинская армия потеряла до 50 военнослужащих и несколько единиц техники.

    В зоне ответственности подразделений «Южной» группировки ВСУ потеряли до 200 человек и значительное количество техники.

    В зоне действия группировки «Центр» украинская армия потеряла до 430 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли более 140 человек, три ББМ, французскую САУ Caesar.

    Ранее в ДНР освободили населенный пункт Срибное. За прошлую неделю российские войска освободили несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях,

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    25 марта 2025, 12:36 • Новости дня
    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков: Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не обнародуют

    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пока проводится анализ докладов делегаций, после этого можно будет говорить о каких-то выводах, указал он.

    Об итогах переговоров информацию доложили в Москву и Вашингтон, заключил представитель Кремля.

    Напомним, переговоры делегаций России и США длились более 12 часов. Сообщалось, что по их итогам планируется обнародовать заявление.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что, вероятнее всего, больше всего внимания на переговорах уделили Черноморской инициативе.

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    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

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    25 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства, сообщили в Кремле. Данные меры вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России. Кроме того согласован взаимный запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    На встрече экспертных групп России и США были достигнуты несколько ключевых договоренностей, сообщает Кремль в Telegram-канале. В рамках «Черноморской инициативы» стороны согласовали меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, неприменению силы и запрету использования коммерческих судов в военных целях. Контроль за соблюдением этих обязательств будет осуществляться посредством досмотра судов.

    США обязались способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Это включает в себя снижение стоимости страхования морских перевозок и расширение доступа к международным портам и платежным системам.

    Однако реализация этих мер начнется только после выполнения ряда условий. В их числе – отмена санкций в отношении «Россельхозбанка» и других финансовых структур, обеспечивающих торговлю продовольствием и удобрениями, восстановление их подключения к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов.

    Также необходимо снятие ограничений на торговое финансирование и на деятельность российских производителей и экспортеров продовольствия, включая рыбопродукцию. Помимо этого, требуется разблокировать возможность страхования грузов, обслуживать в портах российские суда, задействованные в торговле продовольствием и удобрениями, а также снять запреты на поставку в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, критически важных для агропромышленного сектора.

    Россия и США согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики сроком на тридцать суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления. Стороны также выразили готовность принимать помощь третьих стран в поддержке данных договоренностей.

    Обе стороны заявили о намерении продолжать работу по достижению прочного и продолжительного мира, укрепляя двусторонние соглашения в энергетической и морской сферах.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов.

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    25 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Кремль опубликовал список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и Украины, которые подпадают под временный мораторий на удары, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.

    Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Мораторий вступает в силу задним числом – с 18 марта 2025 года и будет действовать 30 суток. Стороны оставляют за собой возможность продлить соглашение по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон обязательств, другая сторона вправе считать себя свободной от их соблюдения.

    Ранее в Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

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    25 марта 2025, 15:09 • Новости дня
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Эр-Рияде вернулись в русло 2022-2023 годов, но теперь с новым фактором – американское руководство проявляет особый интерес к результату, что напоминает переговоры о вывозе ядерного оружия с Украины 30 лет назад, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что, судя по комментариям главы МИД России Сергея Лаврова относительно переговоров, процесс вернулся в русло 2022-2023 годов. В то время шли сложные дискуссии по различным вопросам, включая Минско-Стамбульские соглашения и зерновую сделку.

    Лукьянов подчеркнул, что переговоры в этом жанре обычно показывают сдвиги только в контексте серьезных военных событий. Без таких событий переговорный процесс зачастую становится самоценным и не приводит к заключению соглашений. Это связано с политической культурой украинской стороны, которая проявляется с начала независимости, отметил политолог.

    Однако теперь, по словам Лукьянова, в переговорах появился фактор, которого не было с момента обсуждений вывоза ядерного оружия с Украины 30 лет назад – заинтересованное в результате американское руководство. Несмотря на опыт и умение добиваться успеха, американцам придется учесть, что украинская ситуация отличается от других мировых конфликтов, таких как в Колумбии или Гренландии, заявил он.

    «Сейчас, правда, есть фактор, которого давно не было (с переговоров о вывозе с Украины ядерного оружия 30 лет назад), – американское руководство, заинтересованное в результате. И вроде бы умеющее добиваться его, переламывая обстоятельства. Но украинский сюжет – не Колумбия и даже не Гренландия. Так что трампистам тоже предстоит узнать нечто новое для себя», – написал Лукьянов.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание переговоров не планируется обнародовать.

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    26 марта 2025, 02:20 • Новости дня
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине

    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого отказалась Украина в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России, а не Киеву.

    Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Об этом пишет ТАСС.

    «Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», – заявил Гренелл.

    Он добавил, что Украина вернула это ядерное оружие России, подчеркнув, что оно не было украинским: «Это неудобный факт», – подытожил он.

    Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Британией 5 декабря 1994 года и предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Тогдашний ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине.

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    25 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость

    Politico: ЕС потребовал от Британии уступок по рыболовству ради соглашения о совместной обороне

    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ЕС настаивает на уступках Британии по рыболовству перед подписанием оборонного пакта, что влияет на будущее отношений между Лондоном и Брюсселем, пишет Politico.

    ЕС требует от Британии уступок в вопросе рыболовства для заключения совместного оборонного пакта, передает Politico.

    Министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц подчеркнула необходимость быстрого прогресса в этом вопросе, особенно на фоне усиления напряженности вокруг Украины и стран, активно наращивающих военный потенциал.

    Розенкранц заявила, что правительство Евросоюза вряд ли подпишет оборонное соглашение с Британией, если не будут разрешены вопросы доступа европейских рыболовных флотов в британские воды. Она добавила, что соглашение по рыболовству поможет укрепить доверие между Лондоном и Брюсселем.

    Старшие чиновники ЕС связывают решение вопросов обороны с рыболовством, подчеркнув, что Франция особенно заинтересована в получении более выгодных условий для своих рыболовов в обмен на обновление отношений с Британией.

    Британские чиновники надеялись, что план Кира Стармера по «перезагрузке» отношений с ЕС быстро приведет к успеху в области безопасности и обороны, однако переговоры замедлились из-за рыболовства и других вопросов.

    Переговоры продолжаются, а их результат планируется представить на саммите 19 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на Украине, что противоречит интересам России. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии.

    Напомним, британцы не поддержали планы Стармера об увеличении военных расходов.

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    25 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде

    Политолог Ткаченко: Делегации России и США детально обсудили исполнение Черноморской инициативы

    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Судя по всему, наибольшего внимания в переговорах США и России была удостоена Черноморская инициатива. Впрочем, у сторон была насыщенная повестка, требующая детального обсуждения тонкостей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов.

    «Встреча российской и американской делегаций стала рекордной по продолжительности. Это обусловлено насыщенностью повестки, где из-за множества нюансов и тонкостей требовался длительный процесс обсуждения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, особенно тщательно стороны рассматривали детали, которые важны для исполнения Черноморской инициативы, а также безопасности судоходства в Черном море. «Кроме того, консультации, вероятно, были подготовкой к диалогу об урегулировании конфликта. Представители России и США явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон», – рассуждает Ткаченко.

    При этом спикер указал на заявление одного из членов российской делегации Григория Карасина. Напомним, сенатор сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», а сами переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и «отдельные страны». «Если Россия и США договорятся о привлечении наблюдателей для потенциальной Черноморской инициативы, то формат ООН кажется наиболее уместным. Более того, Москва и Вашингтон даже в силах поставить соответствующий вопрос на голосование в Совбезе в случае необходимости», – пояснил собеседник.

    На этом фоне политолог обратил внимание на то, что аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше – около пяти часов. «Дело в том, что от Киева ничего не зависит. США, вероятно, задавали вопросы о том, чего хочет Украина и на какие уступки готова пойти», – заключил Ткаченко.

    Напомним, экспертная встреча «технических команд» Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Она продлилась более 12 часов. С российской стороны присутствовали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Заявление по итогам переговоров ожидается во вторник.

    Карасин пока не стал называть конкретные темы. Однако он отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». «Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», – сказал Карасин и добавил, что американская сторона тоже заинтересована в продолжении диалога.

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    26 марта 2025, 00:32 • Новости дня
    Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким»

    Лавров упрекнул генсека НАТО в позиции по Гренландии и Украине

    Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров выступил с критикой позиции генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно Гренландии и Украины, назвав его «смешным и жалким человеком».

    Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью Первому каналу подверг резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пишет ТАСС. Лавров выразил недовольство позицией Рютте по вопросу Гренландии, назвав ее «позорной».

    Лавров отметил, что Рютте, несмотря на обязательства по защите интересов членов НАТО, не поддерживает территориальную целостность Дании, владеющей Гренландией, в то время как активно защищает Украину, которая не входит в альянс.

    В своем выступлении Лавров подчеркнул, что Рютте не высказывается о Гренландии, хотя это важно для Дании, входящей в НАТО. Упрекнув Рютте в двойных стандартах, Лавров сказал: «Смешной и жалкий человек».

    Эти слова Лавров пояснил, ссылаясь на заявления генерального секретаря, который требует неприкосновенности Украины, но игнорирует вопрос Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы решение о присоединении Гренландии к США. Он также угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании, если та не откажется от острова. Попытки Трампа приобрести Гренландию ранее были отвергнуты датскими и гренландскими властями.

    Ранее Лавров отмечал, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация США считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

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    25 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Лавров в интервью Первому каналу подчеркнул противоречия между подходами европейских лидеров и администрации США в вопросе вступления Украины в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС. Он отметил, что европейцы настаивают на поддержке Украины и ее интеграции в НАТО и ЕС, несмотря на значительные внутренние проблемы.

    Лавров сообщил, что администрация США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, четко выразила мнение, что сейчас ведутся предварительные переговоры по окончательному урегулированию и что вопрос о вступлении Украины в НАТО не должен обсуждаться.

    По мнению Лаврова, европейцы с жаром требуют поддерживать Украину и не давать ей отступать от европейского и натовского пути, что противоречит позиции США. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что причина такого рвения кроется в ряде европейских внутренних проблем.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что на саммите ЕС заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте.

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    26 марта 2025, 00:27 • Новости дня
    Российские военные в операции «Поток» использовали электросамокаты

    Участник операции «Поток» рассказал о рейде на электросамокатах по трубе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные в ходе операции «Поток» под Суджей использовали электросамокаты для передвижения по трубе газопровода, рассказал иерей Алексей Скрипкин.

    Участники операции «Поток» во время освобождения Суджи в Курской области использовали нестандартные средств передвижения, передает URA.RU. Российские солдаты применяли электросамокаты для перемещения по отключенному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, что позволило скрытно и оперативно проникнуть в тыл украинских войск под Суджей.

    По словам иерея Алексея Скрипкина, участвовавшего в операции, войска использовали электросамокаты для перевозки вещей в ходе рейда. «Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей... Облегчало задачу – лучше, чем нести все на себе», – рассказал Скрипкин на открытии монумента российским военнослужащим в Екатеринбурге.

    Операция «Поток» стартовала 9 марта и продолжалась около недели, было задействовано более 800 российских солдат и офицеров. Целью было продвижение вглубь территории под контролем противника и создание стратегического плацдарма в районе Суджи. После успешных действий российских войск под Суджей ВСУ отдали приказ спешно отступать .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, части бойцов, участвовавших в операции «Поток», потребовалась специализированная медпомощь. Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в трубе.

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    25 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности рассмотреть условия России по Черному морю

    США обдумывают пять-шесть условий России по прекращению огня в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что рассматриваются пять-шесть условий.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США обдумывает условия, предложенные Россией для прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что эти условия включают в себя около пяти или шести пунктов, каждый из которых анализируется американской стороной.

    «Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», – сказал он. По его словам, обсуждение данных условий ведется в контексте стремления к стабилизации ситуации в Черном море и обеспечения безопасности в регионе.

    Трамп также добавил, что данная тема является важной частью международной повестки и требует внимательного подхода со стороны Вашингтона. Американский лидер рассчитывает на достижение взаимопонимания и конструктивный диалог с Москвой для разрешения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море была одной из ключевых тем на консульатциях в Эр-Рияде с участием России, США и Украины. После переговоров в Кремле сообщили, что Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства в регионе и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Однако меры по безопасности на море вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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    26 марта 2025, 08:52 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал нехватку средств на финансирование украинских вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы, сообщает журнал Time.

    Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что украинский бюджет не способен в полном объеме финансировать вооруженные силы страны.

    Он подчеркнул, что армия Украины значительно увеличилась в размерах, стала «в три раза больше, чем была», и ее содержание требует дополнительных ресурсов. Зеленский заявил, что ВСУ нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты.

    «Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале – Европа и Америка», – считает глава киевского режима.

    Он также отметил, что в текущих условиях он больше рассчитывает на помощь со стороны Европы.

    Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву ядерное оружие в случае отказа от приема Украины в НАТО, чтобы иметь возможность остановить Россию.

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

    Москва выразила надежду, что США услышали слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву как ключевом условии для мирного урегулирования конфликта.

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    25 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    The Guardian: Утечка из «секретного чата» показала неприязнь Трампа к Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Неожиданная утечка информации о планах атаки на Йемен раскрыла истинные отношения администрации президента США Дональда Трампа с европейскими союзниками, сообщает The Guardian.

    Недавняя утечка информации, связанная с администрацией Трампа, выявила скрытое недовольство европейскими союзниками, сообщает The Guardian.

    В переписке, случайно попавшей в руки журналиста Джеффри Гольдберга из Atlantic, обсуждался возможный удар по хуситам в Йемене. Однако обсуждение затронуло и отношение администрации к Европе, показав, что к ней относятся с презрением.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил опасения по поводу последствий удара. Он подчеркнул, что, хотя через Суэцкий канал проходит лишь 3% американской торговли, европейская торговля составляет 40%, и удар может вызвать рост цен на нефть. Это, по его мнению, идет вразрез с текущей политикой президента Трампа в отношении Европы.

    Вэнс, наряду с высокопоставленными чиновниками, такими как глава Пентагона Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, обсуждал, стоит ли откладывать удар, чтобы избежать ухудшения отношений с Европой. Эти обсуждения выявили расхождения во взглядах Вэнса и Трампа, особенно учитывая, что вице-президент США ранее открыто критиковал европейские страны за недостаточные оборонные расходы. Такая политика вызывает опасения у европейских лидеров, которые считают Вэнса потенциальной угрозой для трансатлантических отношений.

    Некоторые официальные лица, такие как советник по внутренней безопасности президента США Стивен Миллер, стремились урегулировать ситуацию, подчеркивая, что президент уже дал «зеленый свет».

    Газета пишет, что утечка информации подчеркивает общий вектор политики администрации, направленной на пересмотр отношений с Европой. Разговоры показывают, что в администрации мало кто высказывается в поддержку НАТО или Европы в целом, а ведущие лица, такие как Стив Уиткофф, считают, что экономический потенциал стран Персидского залива может превзойти Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене.

    Произошедшая утечка вызвала вопросы о том, как администрация обсуждает вопросы национальной безопасности, и возможные дисциплинарные меры.

    Трамп заявил, что не знал о случившемся, и в очередной раз выразил свое недовольство изданием Atlantic.

    В Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского союза.


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    25 марта 2025, 22:51 • Новости дня
    В Курской области сорвана контратака ВСУ

    Офицер ВС РФ сообщил об отражении контратаки ВСУ в Курской области и уничтожении 10 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

    Как сообщает РИА «Новости», реактивная артиллерия 22-го мотострелкового полка, входящего в группировку войск «Север», успешно отразила попытку контратаки ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области.

    По словам офицера ВС РФ, действия украинских сил были встречены точным огнем российских систем залпового огня БМ-21 «Град», что позволило уничтожить более 10 боевиков и полностью сорвать контратаку.

    В марте российские силы начали масштабное наступление в Курской области, в ходе которого был освобожден город Суджа и несколько других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки «Север» продолжают наступление, вытесняя украинские войска с территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.

    В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства, что Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а пострадавшие жители региона не будут оставлены без внимания.

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