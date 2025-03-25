По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.5 комментариев
Лавров назвал «мечтателями» желающих отправить миротворцев на Украину
Европейские страны, заявляющие о планах об отправке миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели», заявил глава МИД Сергей Лавров.
Британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, а также Прибалтика, заявляют о некоей миротворческой миссии по обеспечению безопасности киевского режима, напомнил Лавров в интервью Первому каналу, передает ТАСС.
Согласно этим планам, одну миссию необходимо разместить на границе Украины с Евросоюзом и НАТО. Также планируется вторая миссия, которую якобы наберут из Индии, Индонезии, Саудовской Аравии и Китая, сказал министр.
«Но эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», – заключил Лавров.
Напомним, Франция и Британия призвали к размещению контингента ЕС на Украине, глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что 15 стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины.