Глава МАГАТЭ заявил о визите в Россию в мае

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси запланировал поездку в Россию в мае

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассматривает возможность визита в Россию в мае текущего года, передает ТАСС. Гросси отметил, что точные даты визита еще не определены, но рассматривается возможность его поездки в мае. «(Точной даты) еще нет. Мы думаем о мае, возможно», – сказал он.

Гросси подчеркнул, что агентство продолжает поддерживать постоянный рабочий контакт с российскими представителями. Он указал, что недавно находился в Москве и планирует вернуться туда для продолжения конструктивного диалога.

Помимо России, Гросси также рассчитывает посетить Иран. Он сообщил о намерении совершить поездку в Тегеран до конца этого месяца для обсуждения иранской ядерной сделки. По его словам, визит в Иран также находится в стадии планирования, и конкретные даты будут определены в ближайшие недели.

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