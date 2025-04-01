Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.7 комментариев
Советник Хаменеи не исключил решения Ирана создать ядерное оружие
Советник Хаменеи допустил создание Ираном ядерного оружия в ответ на действия США
Стратегическая ошибка США в ядерном вопросе может вынудить Иран создать ядерное оружие, несмотря на нежелание Тегерана следовать по этому пути, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани.
Лариджани в прямом эфире гостелевидения заявил, что несмотря на фетву, запрещающую создание ядерного оружия, Иран может быть вынужден направить свои усилия на создание ядерного арсенала для защиты страны, если США примут неверные решения.
«Вы сделаете это своими руками!» – приводит РИА «Новости» со ссылкой на SNN слова Лариджани.
Он отметил, что Иран работает под надзором МАГАТЭ и не стремится к разработке ядерного оружия. Однако, по его словам, в случае агрессивных действий со стороны США или Израиля, Тегеран будет вынужден пересмотреть свои позиции. Он добавил, что в подобной ситуации иранский народ потребует создания ядерного оружия для защиты национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты потребовали от Ирана отказаться от ядерной программы и пригрозили беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта.