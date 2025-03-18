Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?9 комментариев
Лихачев рассказал о работе для включения ЗАЭС в энергосистему России
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что для включения Запорожской АЭС в энергосистему России требуется значительная работа и стопроцентные гарантии безопасности объекта.
Лихачев заявил о предстоящей работе для включения ЗАЭС в энергосистему России, передает РИА «Новости».
Он отметил, что процесс потребует стопроцентных гарантий безопасности ядерного объекта.
Лихачев подчеркнул, что ЗАЭС станет полноценным участником российской энергосистемы только после завершения необходимых работ.
Он также добавил, что переход к эксплуатации станции в составе энергосистемы России возможен лишь после достижения полной уверенности в безопасности объекта.
Напомним, 1 марта на Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, в составе новой команды три инспектора, маршрут перемещения экспертов впервые пролегал через территорию России.
До этого в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции. Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, пока Россия принимает меры по защите находящихся на станции экспертов МАГАТЭ.