Лихачев рассказал о работе для включения ЗАЭС в энергосистему России

Tекст: Александра Юдина

Лихачев заявил о предстоящей работе для включения ЗАЭС в энергосистему России, передает РИА «Новости».

Он отметил, что процесс потребует стопроцентных гарантий безопасности ядерного объекта.

Лихачев подчеркнул, что ЗАЭС станет полноценным участником российской энергосистемы только после завершения необходимых работ.

Он также добавил, что переход к эксплуатации станции в составе энергосистемы России возможен лишь после достижения полной уверенности в безопасности объекта.

Напомним, 1 марта на Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, в составе новой команды три инспектора, маршрут перемещения экспертов впервые пролегал через территорию России.

До этого в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции. Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, пока Россия принимает меры по защите находящихся на станции экспертов МАГАТЭ.