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На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ
Инспекторы МАГАТЭ прошли ротацию на Запорожской АЭС впервые через территорию России
На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, в составе новой команды три инспектора, маршрут перемещения экспертов впервые пролегал через территорию России, сообщил Росатом.
На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает ТАСС.
В составе 27-й команды инспекторов три специалиста, и впервые их маршрут пролегал через территорию России. Это изменение маршрута стало результатом напряженных консультаций, включая встречи в Москве с участием генеральных директоров МАГАТЭ и Росатома.
Целью инспекторов остается наблюдение и оценка безопасности станции, которая включает как эксплуатационные, так и физические аспекты. Работа экспертов МАГАТЭ началась 1 сентября 2022 года после визита главы агентства Рафаэля Гросси и помогает сдерживать угрозы, такие как безрассудные атаки по станции.
Плановая ротация, запланированная еще месяц назад, была отложена из-за провокаций со стороны украинских вооруженных сил. В конечном итоге, Министерство обороны России и Росгвардия обеспечили безопасность ротации, что позволило сохранить присутствие миссии на площадке.
Директор ЗАЭС Юрий Черничук отметил, что работа экспертов помогает противостоять попыткам воздействия на атомную станцию и ее инфраструктуру.
Черничук подчеркнул важность доступа членов миссии ко всем необходимым объектам для эффективного мониторинга состояния безопасности станции, отмечая, что присутствие экспертов способствует стабилизации ситуации вокруг атомной станции и ее объектов.
Ранее Министерство обороны сообщало, что украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов.
До этого в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.
Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, пока Россия принимает меры по защите находящихся на станции экспертов МАГАТЭ.