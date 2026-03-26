Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Tекст: Елизавета Шишкова

Он сообщил в Telegram-канале: «Прибыл в Саудовскую Аравию. Запланированы важные встречи», передает РИА «Новости».

Ранее в тот же день Зеленский отметил, что на фоне ситуации вокруг Ирана западные страны стали уделять меньше внимания вопросам поддержки Киева. По его словам, Украина сейчас испытывает трудности с обеспечением ПВО и сталкивается с нехваткой финансовых ресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского о возможности продолжения конфликта на Украине еще три года не согласуются с его заявлениями о стремлении к миру.

Между тем Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о полном отсутствии согласованного с Россией текста урегулирования конфликта на Украине.