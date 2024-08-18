Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.16 комментариев
В Крыму назвали атаки ВСУ на Крымский мост террористическими
Константинов назвал попытки ВСУ атаковать Крымский мост актом терроризма
Глава крымского парламента Владимир Константинов осудил попытки Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост, назвав их актами терроризма и подчеркнув необходимость жесткой реакции на действия киевского режима.
Константинов резко осудил недавние попытки украинских военных атаковать Крымский мост. По его словам, такие действия являются ничем иным как актами терроризма, направленными на уничтожение гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».
«К киевскому режиму нужно относиться, как к террористам. Тут все в России определено», подчеркнул он. Константинов призвал «уничтожать в первую очередь главарей террористических группировок».
Константинов также отметил, что Крым является хорошо защищенным регионом и готов к любым провокациям со стороны Украины. Он уточнил, что ракеты сюда долетают, и с ними активно идет борьба.
В пятницу Минобороны сообщили, что ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту.