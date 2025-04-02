Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...5 комментариев
В Якутии арестовали жителей Мирного по делу о диверсии
В Якутии арестовали несколько жителей города Мирный, обвиненных в поджоге сооружений связи по заказу украинских спецслужб, которые обещали денежное вознаграждение.
Как сообщает ТАСС, несколько жителей города Мирный в Якутии были арестованы по уголовному делу о диверсии. Подозреваемые обвиняются в поджоге сооружений связи, что было совершено по предварительному сговору с представителями украинских спецслужб.
Пресс-служба УФСБ России по региону сообщила, что задержание произошло в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следствием установлено, что злоумышленники связались с украинскими спецслужбами через мессенджер и получили задание провести диверсию за денежное вознаграждение.
Уголовные дела заведены по пункту «а» части 2 статьи 281 УК России, подразумевающей наказание лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. По решению суда, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы «убивать русских», предотвратила теракт в административном здании в Москве и также задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети.