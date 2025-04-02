Сотрудников «Радио Свобода» в Праге отправили в отпуска

Сотрудников «Радио Свобода» в Праге отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия финансирования

Tекст: Денис Тельманов

Сотрудников радиостанции «Свободная Европа»/«Радио Свобода*» (RFE/RL) в Праге начали отправлять в неоплачиваемые отпуска, сообщает агентство CTK. Причина такого решения – отсутствие финансирования, которое должно было быть выделено Конгрессом США на апрель, но так и не поступило.

Согласно информации источника, неоплачиваемые отпуска начались со вторника. Вопреки ожиданиям, средства из одобренного Конгрессом гранта не были перечислены, несмотря на то, что 26 марта Американское агентство мировых медиа (USAGM) отозвало свое решение о прекращении финансирования RFE/RL и официально уведомило об этом радиостанцию.

Радиостанция 31 марта подала иск в суд Вашингтона, требуя выполнения постановления об отмене решения американских властей по прекращению финансирования. Конгресс выделил радиостанции около 77 млн долларов до конца года, однако финансовые переводы задерживаются.

Ситуация усугубилась после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности USAGM и других правительственных структур. В феврале Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США, также призвал прекратить финансирование «Свободной Европы»/«Радио Свобода» и «Голоса Америки*».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники радиостанции «Голос Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) обратились в суд с иском против членов администрации США, обвиняя их в якобы незаконном закрытии СМИ, пишет Washington Post. «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признаны в России иноагентами) подала иск против агентства США по глобальным медиа (USAGM), чтобы остановить прекращение федерального финансирования новостной платформы, вызвавшего волну критики.