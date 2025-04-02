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    Страна НАТО вступила в новый военный альянс на Балканах
    Белый дом анонсировал связанный с Украиной визит Трампа в Саудовскую Аравию
    В США признались в неготовности страны к затяжному конфликту с Китаем
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    2 апреля 2025, 00:56 • Новости дня

    Сотрудников «Радио Свобода» в Праге отправили в отпуска

    Сотрудников «Радио Свобода» в Праге отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия финансирования

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудников «Свободной Европы»/«Радио Свобода*» в Праге отправляют в отпуска без оплаты из-за задержки финансирования, несмотря на его выделение Конгрессом США.

    Сотрудников радиостанции «Свободная Европа»/«Радио Свобода*» (RFE/RL) в Праге начали отправлять в неоплачиваемые отпуска, сообщает агентство CTK. Причина такого решения – отсутствие финансирования, которое должно было быть выделено Конгрессом США на апрель, но так и не поступило.

    Согласно информации источника, неоплачиваемые отпуска начались со вторника. Вопреки ожиданиям, средства из одобренного Конгрессом гранта не были перечислены, несмотря на то, что 26 марта Американское агентство мировых медиа (USAGM) отозвало свое решение о прекращении финансирования RFE/RL и официально уведомило об этом радиостанцию.

    Радиостанция 31 марта подала иск в суд Вашингтона, требуя выполнения постановления об отмене решения американских властей по прекращению финансирования. Конгресс выделил радиостанции около 77 млн долларов до конца года, однако финансовые переводы задерживаются.

    Ситуация усугубилась после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности USAGM и других правительственных структур. В феврале Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США, также призвал прекратить финансирование «Свободной Европы»/«Радио Свобода» и «Голоса Америки*».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники радиостанции «Голос Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) обратились в суд с иском против членов администрации США, обвиняя их в якобы незаконном закрытии СМИ, пишет Washington Post. «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признаны в России иноагентами) подала иск против агентства США по глобальным медиа (USAGM), чтобы остановить прекращение федерального финансирования новостной платформы, вызвавшего волну критики.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    1 апреля 2025, 11:17 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы

    Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о торговых тарифах с позиции силы

    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия подготовила план ответных мер на тарифы США, но надеется на переговоры с позиции силы, чтобы избежать обострения торгового конфликта, ожидая новых пошлин, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, Еврокомиссия планирует начать переговоры с США с позиции силы в попытке разрешить торговый конфликт, вызванный новыми тарифами, передает ТАСС.

    Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз не инициировал конфронтацию и считает ее ошибочной, однако готов защищать свой единый рынок.

    Вместе с тем, Еврокомиссия ожидает, что США со 2 апреля введут дополнительные тарифы на европейские полупроводники, медицинские препараты и древесину.

    По словам главы ЕК, пока американская администрация уже повысила тарифы на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из ЕС на 25%. Ожидается, что такими же пошлинами обложат и другие товары.

    В ответ на действия США Евросоюз намерен укрепить единство своего внутреннего рынка.

    Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК постарается «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», что позволит увеличить экономические возможности сообщества и сократить полномочия национальных правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

    Издание Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.

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    1 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп смягчил критику в адрес президента России Владимира Путина и перенаправил недовольство на Владимира Зеленского, обвинив его в попытках пересмотреть экономическое соглашение с США, отмечает Bloomberg.

    Президент США изменил свою позицию относительно критики Владимира Путина, переключив гнев на Украину. Он обвинил Киев в желании пересмотреть условия экономического соглашения с Соединенными Штатами, несмотря на его стремление добиться соглашения о прекращении огня, передает Bloomberg.

    Трамп выразил свое недовольство нежеланием Москвы идти на уступки в переговорах о перемирии, что стало поводом для его резких высказываний в адрес Путина, указывает агентство. Впрочем, уже в начале недели американский лидер снизил тон, подчеркнув, что не хочет вводить вторичные тарифы на российскую нефть, хотя и готов это сделать, если увидит, что Путин не выполняет своих обязательств.

    Американский лидер также обвинил Зеленского в попытке изменить условия сделки о партнерстве в области природных ресурсов, используя НАТО в качестве рычага давления. Он отметил, что Украина стремится вступить в Европейский союз и требует увеличения инвестиций со стороны США, что, по его мнению, неприемлемо для России.

    На фоне изменений в риторике администрации США стоимость нефти West Texas Intermediate выросла до 71,48 доллара за баррель. При этом Кремль сохраняет спокойствие и выразил готовность продолжать контакты с администрацией Трампа, хотя и сообщил, что на данный момент никаких звонков не было запланировано.

    Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.

    Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

    Коментарии (13)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 22:16 • Новости дня
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России

    Fox News: США готовятся ввести агрессивные санкции против «теневого флота»

    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    США планируют ввести агрессивные санкции против российских перевозчиков нефти, включая ограничения для «теневого флота», с целью усиления давления на Москву.

    США рассматривают возможность введения агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Fox News Джэки Хейнрич. Она утверждает, что в Вашингтоне обсуждают меры, которые могут затронуть российский «теневой флот».

    Согласно Хейнрич, администрация США оценивает эффективность текущих антироссийских санкций на уровне три из десяти. В числе новых мер обсуждается запрет на проход по Балтийскому морю для судов, перевозящих нефть из России.

    В России неоднократно заявляли, что способны выдержать санкционное давление Запада. Москва подчеркивает, что санкции не достигли своих целей, в западных странах также признавали их неэффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти.

    Коментарии (28)
    1 апреля 2025, 12:30 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине

    Сенатор Климов: Трамп говорит о первопричине конфликта на Украине из-за своего затруднительного положения

    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально, когда американские власти сменили власть на Украине, Киев взял курс на НАТО. Это привело к военному конфликту с Россией. Однако Дональд Трамп заговорил о первопричинах украинского кризиса не столько из-за интересов России, сколько из-за собственного затруднительного положения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Желание вступить в НАТО было навязано Украине. Для этого прежние американские власти проводили целую операцию, начавшуюся еще в начале 1990-х годов. В итоге она затянулась на многие годы и обошлась Вашингтону в миллиарды долларов», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Он объясняет: Североатлантический альянс хотел «вобрать в себя постсоветскую республику и сделать ее своей колониальной вотчиной». «Для этого в Киеве заменили руководство. С тех пор украинская власть начала служить не своему народу, а натовцам. Кроме того, она взяла на вооружение лозунг о стремлении страны вступить в блок», – уточнил парламентарий.

    В дальнейшем данный курс Украины привел к военному конфликту. Однако Дональд Трамп говорит о первопричинах не потому, что ему важны интересы России – «он все же президент США», – а потому, что он оказался в затруднительном положении, считает собеседник.

    «Американскому лидеру важно решить целый ряд задач, которые он сам себе сформулировал. Среди них, в том числе, урегулирование кризиса на Украине. Но сделать это главе Белого дома мешают представители "вашингтонского болота". Поэтому он пытается такого рода заявлениями обосновать собственные действия», – рассуждает сенатор.

    Вместе с тем, несмотря на риторику Трампа, не стоит питать надежд на адекватный подход Америки к разрешению конфликта на Украине. «Мы должны рассчитывать только на себя и свои возможности. Если внешняя среда будет нам благоприятствовать – хорошо. Но если нет – мы должны действовать так, чтобы все поставленные задачи во имя наших национальных интересов были достигнуты», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что стремление Украины попасть в НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией. По его словам, он слышал от представителей СМИ, что украинская сторона пойдет на заключение сделки по добыче полезных ископаемых только в случае принятия Киева в Североатлантический альянс.

    «Во-первых, это никогда не обсуждалось», – подчеркнул президент США. Как отметил глава Белого дома, Москва еще до прихода к власти Владимира Путина подчеркивала, что вступления Украины в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», – добавил Трамп.

    Накануне он заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о каких последствиях может идти речь.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь.

    Коментарии (8)
    1 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине, освободив украинских военнопленных, сообщает N-tv.

    Представитель ЕС по иностранным делам призвала Россию проявить добрую волю и освободить украинских военнопленных, передает «Лента.ру».

    Она отметила, что Москва якобы «играет в игры и на самом деле не хочет переговоров».

    При этом, по мнению Каллас, США должны оказать большее давление на Россию, чтобы остановить войну, подчеркнув необходимость совместных усилий международного сообщества в урегулировании конфликта.

    Ранее Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

    Коментарии (15)
    1 апреля 2025, 02:27 • Новости дня
    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр никогда не обсуждался, заявил президент США Дональд Трамп.

    Комментируя сообщения о том, что Украина хочет пойти на сделку только при условии вступления в НАТО, президент США заявил: «Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, я думаю, что еще до (российского президента Владимира) Путина они (Россия) говорили, что вы (Украина) не вступите в НАТО».

    Президент США также отметил, что конфликт на Украине мог начаться из-за стремления украинских властей стать частью альянса, передает ТАСС.

    Он также заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается пересмотреть договор о редкоземельных металлах. По его словам, предыдущей администрации США нужно было «попросить» у Киева «редкоземельные металлы или попросить, чтобы кредиты были обеспечены гарантиями в той или иной форме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пожаловался на попытки Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами». По словам президента США, Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но осознает, что этого не случится. Киев отказывается признавать помощь США кредитами, а не грантами.

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    1 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Белый дом анонсировал связанный с Украиной визит Трампа в Саудовскую Аравию
    Белый дом анонсировал связанный с Украиной визит Трампа в Саудовскую Аравию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отправится в Саудовскую Аравию в мае, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    О конкретных датах и деталях поездки будет объявлено позже, сообщила Ливитт, передает ТАСС.

    По ее словам, визит не связан с условием установления режима прекращения огня в секторе Газа или на Украине. Американский лидер, однако, выразил желание видеть прекращение огня, особенно в контексте конфликта между Россией и Украиной, добавила Ливитт. «Его команда продолжает изо дня в день работать над этим», – подчеркнула она.

    В январе Трамп предложил Саудовской Аравии увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.

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    1 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Трамп захотел побороться за третий срок президентства в США с Обамой

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждая возможность выдвижения на третий срок, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы побороться за президентское кресло с Бараком Обамой, который также уже два раза становился главой американского государства.

    На вопрос о возможном третьем сроке Трамп заявил: «Говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их». Республиканца спросили, мог бы его противником стать Обама; действующий президент США ответил, что «хотел бы этого». «Люди просят меня выдвинуться», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, он заявил, что не шутит о возможности баллотироваться на третий срок президента, несмотря на запрет по конституции страны. Один из возможных вариантов – выдвижение на пост главы государства нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса, который затем передаст должность Трампу.


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    1 апреля 2025, 12:43 • Новости дня
    В МИД Украины назвали условие подписания сделки по недрам с США

    Глава МИД Украины Сибига заявил о желании Киева доработать сделку по недрам

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала консультации с США по заключению соглашения о добыче полезных ископаемых и хочет доработать текст договора для учета интересов обеих сторон, сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    Сибига заявил, что Украина стремится заключить с США соглашение по полезным ископаемым, но хочет доработать текст, чтобы он учитывал интересы обеих сторон, передает ТАСС.

    Он подтвердил, что начались консультации с американской стороной и уже состоялся первый раунд переговоров.

    Сибига отметил, что украинская сторона намерена принять документ, который бы обеспечивал национальные интересы как Украины, так и США. Он также подчеркнул, что текст соглашения, предполагающий дальнейшее присутствие крупного американского бизнеса, является вкладом в укрепление структуры безопасности Украины. Процесс продолжается, и украинская сторона будет работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста.

    Ранее украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что Киев и Вашингтон провели долгий разговор по новому проекту соглашения 28 марта.

    Украинский депутат Александр Дубинский заявил, что США планируют вернуть 184 млрд долларов с Украины за предоставленную помощь, используя доходы от ресурсов страны.

    Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.

    Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

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    1 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Рябков заявил о серьезном восприятии моделей США по Украине

    Рябков сообщил о серьезном восприятии Россией предложений США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что у Москвы есть собственный тщательно продуманный комплекс приоритетов и подходов по вопросу Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российская сторона принимает американские модели и решения всерьез, но не может согласиться с ними безоговорочно. По его словам, российская переговорная группа в ходе недавних переговоров с США в Эр-Рияде активно отрабатывала свои позиции.

    Кроме того, Рябков отметил, что Россия пока не видит от американской администрации четких сигналов на прекращение конфликта на Украине. Вместо этого, по его словам, наблюдается лишь попытка найти схему, которая, по мнению США, могла бы привести к прекращению огня.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сложности возникают в переговорном процессе России и США по Украине из-за санкций против российского нефтепрома.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    Президент США сообщил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского.

    Кроме того, американский лидер пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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    1 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Лавров сообщил о подготовке встречи России и США по «раздражителям»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США работают над устранением препятствий для работы посольств в столицах, готовится новая встреча, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров рассказал журналистам о предстоящей встрече между Россией и США, целью которой станет ликвидация раздражителей в двусторонних отношениях, передает ТАСС.

    По его словам, Москва и Вашингтон с одобрения президентов работают над устранением препятствий, мешающих работе посольств в столицах обеих стран.

    Лавров отметил, что после встречи в Стамбуле продолжаются контакты по телефону и видеосвязи. По его словам, наблюдается прогресс и желание американской стороны устранить препятствия, мешающие нормальной дипломатической деятельности. Министр подчеркнул, что эти препятствия не соответствуют нормам дипломатической практики.

    В выступлении Лавров напомнил, что Россия не была инициатором создания барьеров для работы дипломатов. Он отметил, что еще администрация Барака Обамы активно участвовала в этих действиях. «Мы только отвечали по законам взаимности, которые в дипломатии никто не отменял», – добавил министр.

    Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что в политике США наметилась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.

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    1 апреля 2025, 13:28 • Новости дня
    Песков сообщил о сложностях в переговорах по Украине

    Песков отметил сложности урегулирования по Украине на фоне санкционных угроз США

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и США продолжают сложные переговоры по урегулированию ситуации на Украине, столкнувшись с угрозами санкций против российского нефтепрома, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждение урегулирования ситуации на Украине между Россией и США проходит с трудностями, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что, несмотря на продолжающиеся контакты с американской стороной, обсуждаемые вопросы остаются сложными и требуют дополнительных усилий с обеих сторон, обсуждение продолжается, и стороны не прекращают контакты.

    Накануне Кремль заявил о работе России и США над украинским урегулированием.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

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    1 апреля 2025, 14:07 • Новости дня
    Россия сочла неуместными угрозы США в адрес Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил российскую помощь в выстраивании диалога между странами.

    По его словам, Москва считает неприемлемыми угрозы со стороны Вашингтона в адрес Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на журнал «Международная жизнь».

    Рябков подчеркнул, что угрозы и ультиматумы, исходящие от США, расцениваются как способ навязать свою волю Ирану. Он отметил, что такие методы неуместны и вызывают осуждение со стороны России.

    Кроме того, замминистра выразил готовность Москвы содействовать установлению диалога между США и Ираном. Он подчеркнул, что, несмотря на текущие разногласия, еще есть возможность для переговоров.

    «Поезд еще не ушел», – заявил он, добавив, что для достижения разумных договоренностей нужно удвоить усилия.

    Рябков также указал на серьезность последствий, которые могут возникнуть в результате дальнейшего обострения ситуации.

    Он отметил, что Иран открыто высказывается о своих возможных действиях в ответ на угрозы, и это подчеркивает необходимость срочных мер для избежания конфликта.

    Накануне Tehran Times заявила о подготовке Ираном ракет к запуску из-за угрозы со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта. Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США в Индийском океане.

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    1 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Республиканцы восприняли слова Трампа о третьем сроке как шутку

    Конгрессмены сочли заявления Трампа о переизбрании на третий срок шуткой

    Tекст: Мария Иванова

    Республиканцы в Конгрессе США посчитали высказывания Трампа о возможном третьем президентском сроке шуткой, а не серьезным намерением.

    Республиканцы в Конгрессе США восприняли слова президента Дональда Трампа о возможности третьего президентского срока как шутливые, передает ТАСС. Конгрессмен от Оклахомы Марквейн Маллин отметил, что лидер страны может говорить о своем намерении серьезно, но делает это в ироничном тоне. Маллин уверен в этом, так как давно знает Трампа и считает его другом.

    Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун выразил схожее мнение, предполагая, что президент просто развлекается и подшучивает. Он добавил, что третий срок возможен только в случае изменения Конституции США.

    Председатель комитета Палаты представителей по ассигнованиям Том Коул считает, что шансы изменения Конституции для переизбрания президента крайне малы, так как республиканцы вряд ли получат поддержку демократов. Он упомянул о фантастическом сценарии, при котором вице-президент мог бы баллотироваться и назначить Трампа своим помощником, однако не считает это реалистичным.

    Ранее Трамп в комментарии NBC News заявил, что не шутит насчет переизбрания на третий срок, но обсуждать это пока не готов, несмотря на просьбы сторонников. В соответствии с 22-й поправкой к Конституции США, президент может быть избран не более двух раз.

    Канал NBC News указал, что изменение Конституции возможно двумя способами: через две трети голосов в Конгрессе или через конституционный конвент, созванный двумя третями штатов, но оба требуют ратификации 38 из 50 штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы побороться за президентское кресло с Бараком Обамой, который уже дважды становился главой американского государства.

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    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошутил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за неурегулированный вопрос с пошлинами во время его визита в США.

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    1 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп решил упростить экспорт американского оружия, сообщает Reuters

    Трамп намерен увеличить лимиты на экспорт американских вооружений до 23 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений, упрощая процесс согласования с Конгрессом.

    Агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ, направленный на упрощение экспорта американских вооружений. Источники утверждают, что администрация США может объявить о данном шаге в ближайшие дни.

    Указ будет предусматривать повышение лимитов, требующих согласования с Конгрессом, на продажу вооружений. В настоящее время для передачи вооружений на сумму 14 млн долларов или более необходимо одобрение Конгресса, а для предоставления военной продукции или услуг на сумму 50 млн долларов или более также требуется разрешение. Новый указ предложит увеличить эти суммы до 23 млн и 83 млн долларов соответственно.

    Ранее администрация Трампа разрабатывала инициативы для наращивания экспорта вооружений, что соответствует его политике по усилению американской оборонной промышленности на международном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты из Heritage Foundation и группа законодателей предупредили администрацию США о необходимости срочного обновления устаревшего ядерного арсенала страны

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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