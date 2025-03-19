Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.0 комментариев
«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подала в суд на агентство США
«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признаны в России иноагентами) подала иск против агентства США по глобальным медиа (USAGM), чтобы остановить прекращение федерального финансирования новостной платформы, вызвавшего волну критики.
Иск направлен против Агентства США по глобальным медиа и его официальных лиц, передает Politico.
В иске указано, что прекращение финансирования нарушает федеральное законодательство, так как выделение средств этому медиа является статутной функцией агентства.
В субботу USAGM уведомило «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также «Голос Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом) о немедленном прекращении грантов, что вызвало глобальное возмущение. Это случилось вслед за подписанным президентом Дональдом Трампом указом о ликвидации «нестатутных компонентов» нескольких правительственных структур.
Президент и CEO Radio Free Europe/Radio Liberty Стивен Капус выразил протест против этого решения, заявив, что оно станет «большим подарком врагам Америки».
Он подчеркнул, что организация будет бороться за свои права, и что «закон на нашей стороне, а празднование нашего краха деспотами мира преждевременно».
Как писала газета ВЗГЛЯД, медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США. Радиостанция «Голос Америки» перевела всех штатных сотрудников в оплачиваемый административный отпуск.
Газета ВЗГЛЯД также объясняла, почему США вынесли приговор легендарному радио.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента