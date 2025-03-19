«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подала в суд на агентство США

Кремль сообщил детали разговора Путина и Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, оба лидера выразили поддержку нормализации двусторонних отношений, подчеркивая необходимость совместной ответственности за мировую стабильность, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Президенты договорились продолжать поддерживать контакт по всем обсуждаемым вопросам.

«Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», – говорится в сообщении.

В рамках разговора Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной проработке путей урегулирования украинского конфликта, стремящегося к устойчивому характеру. Это урегулирование должно учитывать устранение первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности. Он также высказал готовность к продолжению усилий по мирному разрешению конфликта на Украине.

«Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США», – сообщил Кремль.

В ответ на инициативу президента США о 30-дневном перемирии, российский лидер обозначил необходимость обеспечения контролируемого прекращения огня по всей линии соприкосновения и остановки мобилизации на Украине. Также выражены опасения по поводу недоговороспособности киевского режима и его склонности к нарушению договоренностей.

Путин обратил внимание на преступления против гражданского населения Курской области украинскими боевиками и отметил, что для предотвращения эскалации необходимо прекратить иностранную военную помощь Украине. Он подтвердил готовность России обеспечить гуманное обращение с украинскими военными, сдающимися в плен.

Путин поддержал предложение Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал команду российским военным. Также он конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море и предложил начать переговоры для обсуждения деталей.

Помимо этого, лидеры обсудили широкий спектр направлений для потенциального сотрудничества, включая экономику и энергетику: «Рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике». Также планируется создание экспертных групп для детального изучения вопросов украинского урегулирования, которые помогут выработать совместные подходы к решению конфликта.

Также президенты уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Они договорились предпринимать совместные усилия для стабилизации напряженной обстановки в этих регионах.

Помимо этого, стороны подчеркнули необходимость налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, что поможет улучшить атмосферу в российско-американских отношениях. «Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта», – отметили в Кремле.

Трамп одобрил инициативу Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.