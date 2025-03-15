После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Сотрудников «Голоса Америки» отправили в отпуск
Радиостанция «Голос Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом) перевела всех штатных сотрудников в оплачиваемый административный отпуск, сообщил телеканал ABC News.
Все штатные сотрудники получили уведомление о переводе в оплачиваемый административный отпуск. Сотрудники, включая команду, освещающую работу Белого дома, лишены возможности посещать государственные здания и использовать рабочие системы. При этом они должны оставаться на связи через личные электронную почту и телефоны, передает ТАСС со ссылкой на ABC News.
Решение было принято на фоне подписанного президентом США указа о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации и некоторых других ведомств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новые власти США проводят масштабный пересмотр деятельности правительственных ведомств и финансируемых ими организаций, включая ревизию радиостанции «Голос Америки*».
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента