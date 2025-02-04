Трамп реанимирует USAID через его убийство

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Соединенные Штаты больше не станут финансировать создание «персонализированных» контрацептивов для развивающихся стран. Или же операции по смене пола и «ЛГБТ-активизм»* в Гватемале. А все потому, что президент США Дональд Трамп осуществил, по сути, рейдерский захват USAID (Агентство США по международному развитию).

USAID было создано в 1961 году. Формально агентство являлось правительственной, но независимой от Госдепа организацией, которая осуществляла долгосрочные (то есть не зависящие от того, кто сейчас находится в Белом доме) программы помощи развивающимся странам. И со временем стала ключевой организацией в этой сфере. Сейчас через USAID шло почти 60% (40 из 48 млрд) всей американской гуманитарной помощи зарубежным странам. Агентство реализовывало проекты в 130 государствах.

Опять же, формально речь шла о гуманитарной помощи – образование, здравоохранение и т. п., однако по факту USAID активно занималось антигосударственной деятельностью. «В Средней Азии на него, по моим данным, приходится не менее 50% всех американских вливаний. Сюда входит и финансирование оппозиционных СМИ и НПО (под видом грантов), и попытки подкупа местных общин, в том числе религиозных. В общем, антигосударственная политическая деятельность», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

До 2012 года USAID открыто работало и в России – но в итоге агентство было признано нежелательной организацией и закрыло свое представительство в нашей стране. «Характер работы представителей агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня, и институты гражданского общества», – поясняли тогда в МИД России.

«Когда началось выдавливание нежелательных организаций из России, проекты USAID либо закрылись, либо начали осуществляться через посредничество ряда европейских фондов. Например, прибалтийских», – говорит Никита Мендкович.

Так чем же Трампа не устроила эта организация? Во-первых, тем, что она неэффективна.

«Власти США пришли к выводу, что при больших расходах на политическое влияние в разных регионах мира эффективность агентства для США ограничена.

По сути, единственный успешный пример работы – это Украина. В иных случаях эффективность минимальна. В ряде стран целые семьи поколениями сидят на грантах USAID, но никаких серьезных политических изменений добиться не могут», – говорит Никита Мендкович.

Эту неэффективность признавали даже в администрации Байдена, поэтому планировали сокращение и оптимизацию расходов, закрытие некоторых программ и ряд кадровых решений. Трамп же, пришедший на тезисе о сокращении госрасходов, готов переходить от слов к делу. И население США Трампа полностью поддерживает. Опросы показывают, что население страны выступает за сокращение международной помощи и упор на внутреннее развитие.

И после того, как Белый дом опубликовал список расходов USAID – на финансирование поставок продовольствия «Аль-Каиде*», производство героина в Афганистане, транс-оперы в Колумбии и транс-комиксы в Перу, 3D-печать персонализированных презервативов – число противников такой вот помощи лишь вырастет.

Во-вторых, потому, что там сидят идеологически чуждые Трампу люди. Те, кто занимается мягкой силой сквозь призму либеральной идеологии, тогда как президент США хочет более реалистичной политики.

«Администрация Байдена наряду с решением внутриполитических задач использовала USAID для давления на консервативную оппозицию», – говорит Никита Мендкович. То есть, проще говоря, на идеологических соратников Трампа – местных националистов, противников ЛГБТ-движения* и т. п. Неудивительно, что главный оптимизатор команды Трампа – миллиардер Илон Маск – назвал USAID «змеиным гнездом радикально-левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Нынешний Белый дом такой подход агентства, конечно, не устраивает. «Американская внешняя политика не аполитична. Она заключается в том, чтобы… продвигать интересы Соединенных Штатов. Если кто-то хочет тратить аполитичные доллары, он должен тратить частные доллары», – говорит госсекретарь США Марко Рубио.

И уж тем более не устраивает саботаж, которым стали заниматься сотрудники агентства после прихода Трампа. Они пытались обойти его указ о приостановке всей экономической помощи на 90 дней. За это 60 высокопоставленных сотрудников организации были отправлены в отпуск.

В итоге был осуществлен рейдерский захват USAID. Трамп приостановил работу агентства, а люди Маска из DOGE (тот самый департамент повышения эффективности) и Рубио из Госдепа не с первой попытки, но все-таки получили доступ ко всем секретным бумагам USAID. Более того, Рубио стал и. о. главы агентства.

Но каково будущее USAID? Маск выступает за полное закрытие организации. «Там не яблоко с червяком внутри, а клубок червей». Трамп, судя по всему, с Маском согласен. Президент назвал руководство USAID «кучкой радикальных сумасшедших», с которыми нужно было что-то делать. «Мы просто хотим поступить правильно. Это то, что нужно было сделать давным-давно. Сошли с ума во время администрации Байдена. Они полностью сошли с ума от того, что они делали, и от денег, которые они давали людям, которые не должны были их получать», – заявил Трамп.

В итоге, судя по всему, закрытие будет частичным.

«USAID может переместить, реорганизовать и интегрировать определенные миссии, бюро и офисы в Государственный департамент, а остальная часть агентства может быть упразднена в соответствии с действующим законодательством», – говорится в письме Марко Рубио Конгрессу. Госсекретарь поручил бывшему работнику USAID Питу Марокко «начать процесс участия в анализе и потенциальной реорганизации деятельности USAID с целью максимального повышения эффективности и приведения его деятельности в соответствие с национальными интересами».

Столь компромиссный вариант, скорее всего, объясняется тем, что по закону полностью закрыть USAID Трамп не может. Для этого нужно разрешение Конгресса. А там демократы стеной встали на защиту агентства. Назвали закрытие президентом USAID «незаконным», даже коррупционным. «Это был незаконный захват власти человеком, который пожертвовал 267 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа», – возмущается Крис Ван Холлен, имея в виду Илона Маска.

Другие обвиняют Маска чуть ли не в госизмене. «Илон Маск зарабатывает миллиарды долларов на своем бизнесе с Китаем, и Китай сегодня приветствует эти действия», – заявляет сенатор Крис Мерфи.

Третьи угрожают забастовкой. Так, сенатор Брайан Шатц пообещал полностью заморозить всех кандидатов Трампа в Госдепартамент «до тех пор, пока эти наглые авторитарные действия не будут отменены, а USAID снова не начнет функционировать».

Помимо политиков USAID пытаются защищать и эксперты. Журналисты пишут статьи о том, как без американской помощи будут умирать дети. Политологи о том, как закрытие USAID ударит по американским интересам.

В этой ситуации даже часть республиканцев выступила за то, чтобы не закрывать, а реорганизовать USAID. Проще говоря, не рушить все и сразу, а интегрировать часть эффективных программ в Госдеп – то есть под республиканский контроль. И если они окажутся на стороне Трампа, то ему будет гораздо проще обернуть свой рейдерский захват в некую законную обертку. И действительно сделать USAID, как бы оно после этого ни выглядело и ни называлось, более эффективной структурой. Так что и России, и другим странам, которые были целью данного инструмента продвижения «мягкой силы» США, расслабляться пока что рано. USAID умерло – но очень может быть, что уже в ближайшее время будет реанимировано.