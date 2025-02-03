Маск сравнил USAID с клубком червей

Tекст: Алексей Дегтярев

«USAID – это клубок червей. Яблока нет. А когда нет яблока, нужно просто избавиться от всего этого. Вот почему оно должно исчезнуть. Оно не подлежит восстановлению», – написал Маск в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Также он добавил, что теперь «черви ползут» к своим «ручным политикам», чтобы те спасли их.

До этого Маск обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства.

По данным СМИ, руководство безопасности USAID отстранили после попытки остановить доступ сотрудников DOGE к защищенным системам, включающим личные данные и информацию о допусках.