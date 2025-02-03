USAID уволило руководителей по безопасности после конфликта с DOGE

Руководители безопасности USAID сняты с должностей после конфликта с сотрудниками DOGE

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает NBC News, директор по безопасности Агентства международного развития США (USAID) Джон Вурхис и его заместитель Брайан Макгилл были отправлены в административный отпуск после отказа допустить сотрудников Департамента правительственной эффективности (DOGE) к защищенным системам USAID. Системы, к которым пытались получить доступ сотрудники DOGE, включали персональные файлы и системы безопасности, в том числе классифицированные системы, уровень доступа к которым превышал уровень доступа некоторых сотрудников DOGE.

Кэти Миллер, бывшая сотрудница администрации президента Дональда Трампа и нынешний член команды DOGE, заявила, что никакие классифицированные материалы не были получены без надлежащих допусков.

Тем не менее, когда Вурхис и Макгилл отказали в доступе, сотрудники DOGE пригрозили вызвать маршалов США. В конечном итоге сотрудники DOGE получили доступ к защищенным системам, но пока не ясно, какую информацию они смогли извлечь.

Глава DOGE Илон Маск на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства. Президент Дональд Трамп поддержал Маска, раскритиковав USAID как организацию, управляемую «радикальными безумцами».

Демократы выразили обеспокоенность попытками DOGE получить доступ к данным USAID. Сенатор Джин Шахин заявила, что доступ к классифицированным пространствам без соответствующих допусков представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Члены сенатского комитета по иностранным делам потребовали немедленных ответов на вопросы о последствиях инцидента.

СМИ сообщают, что обсуждаются планы переподчинения USAID Госдепартаменту, что уже вызвало критику со стороны демократов и экспертов, отмечающих, что это нарушит закон о создании агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предоставление DOGE под руководством Илона Маска доступа к федеральной платежной системе США вызвало разногласия в министерстве финансов.

Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) прекратил работу, а аккаунт USAID в соцсети X недоступен после того, как Илон Маск заявил, что USAID «пора умереть».

Ранее Илон Маск обвинял министерство финансов в неоднократном одобрении платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам без отклонения ни одного перевода.