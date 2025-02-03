Минфин США раскритиковал доступ Маска к казначейской системе

Чиновников в США обеспокоил доступ Маска к конфиденциальной казначейской системе

Tекст: Мария Иванова

Как передает ABC News, предоставление ведомству DOGE, возглавляемому Илоном Маском, доступа к казначейской системе вызвало волну споров внутри министерства финансов США. До этого времени доступ к этой системе имели только определенные чиновники Минфина и смежных ведомств из-за конфиденциальной информации о миллионах граждан, передает ТАСС.

Изменение политики доступа стало причиной отставки одного из главных кураторов системы – Дэвида Лебрика. Чиновники опасаются, что вмешательство DOGE может привести к остановке или отмене платежей, что нанесет серьезный ущерб экономике страны. Американские законодатели также выражают свои опасения.

Член финансового комитета Сената США Рон Уайден заявил в своем письме главе Минфина, что не видит причин для предоставления политическим деятелям доступа к критически важным системам. Телеканал привел текст его письма.

The New York Times сообщала, что министр финансов Скотт Бессент предоставил команде Маска доступ в целях мониторинга и ограничения государственных расходов. Маск был назначен руководителем DOGE – ведомства, не являющегося полноценным министерством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сайт Агентства США по международному развитию (USAID) прекратил работу, а аккаунт ведомства в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) недоступен, после того как Илон Маск заявил, что USAID «пора умереть».

Маск, возглавляющий ведомство DOGE, заявил, что министерство финансов неоднократно одобрялo платежи мошенническим организациям.

Ранее Маск заявил, что не интересуется получением Нобелевской премии мира, несмотря на его номинацию.