Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.3 комментария
Маск отказался от Нобелевской премии и других наград
Илон Маск заявил об отсутствии интереса к Нобелевской премии мира и другим наградам
Илон Маск, глава американского ведомства DOGE, заявил, что не интересуется получением Нобелевской премии мира, несмотря на его номинацию за поддержку свободы слова.
По информации ТАСС, Илон Маск, возглавляющий новое американское ведомство DOGE, сказал, что ему не нужны никакие премии, включая Нобелевскую премию мира. Это заявление он сделал в социальной сети X, ответив на новость о своей номинации. Маск написал: «Я не хочу никаких премий».
Ранее депутат Европарламента Бранко Гримс выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира. Он отметил, что Маск заслуживает награды за поддержку «основополагающего права человека на свободу слова». Это выдвижение стало возможным благодаря активности Маска в продвижении свободных коммуникаций и выражения мнений в интернете, что, по мнению Гримса, соответствует духу премии.
Нобелевская премия мира вручается за значительные усилия в укреплении мира и свободы, и номинация Маска вызвала широкий резонанс в политических и общественных кругах. Однако сам Маск, как видно из его заявления, не стремится к наградам, предпочитая сосредоточиться на своих проектах и предпринимательской деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента Бранко Гримс выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года за его вклад в защиту свободы слова, а ранее глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его вклад в мирные процессы на Ближнем Востоке и на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Дональда Трампа в случае его выдвижения на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем.