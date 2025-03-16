После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
США прекратили финансирование «Радио Свобода»
«Радио Свобода» подтвердило получение документа о прекращении финансирования от властей США
Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США.
Президент компании Стивен Капус заявил, что отмена грантового соглашения стала бы «огромным подарком для врагов Америки», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанция «Голос Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом) перевела всех штатных сотрудников в оплачиваемый административный отпуск. Также сообщалось, что решение было принято на фоне подписанного президентом США указа о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации, которое курирует оба указанных СМИ.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента