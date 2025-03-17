Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.3 комментария
США вынесли приговор легендарному источнику русофобии
Легендарная в своем роде американская организация, целенаправленно работавшая на развал Советского Союза, а позднее России, осталась без государственного финансирования. Парадокс в том, что нынешняя администрация Белого дома делает это сугубо в своих интересах. О чем идет речь и как стоит к этому относиться?
Власти США прекратили финансирование «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки*». Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
«Сегодня Агентство США по глобальным медиа (USAGM) сообщило «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», что действие федерального грантового соглашения, финансирующего глобальные операции, было прекращено», – говорится в тексте заявления.
Телеканал ABC ранее сообщил, что американские сотрудники «Голоса Америки» начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после подписанного Трампом указа о сокращении функций ряда ведомств, включая USAGM.
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки», заявив, что там работают «радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой».
С Маском сложно не согласиться. Обе радиостанции создавались как инструмент распространения американской идеологии и сопряженных с ней идей в эпоху Холодной войны. А по мере того как сама эта идеология постепенно мутировала в современные леворадикальные представления американской творческой интеллигенции, менялся и контент, с которым радиостанции обращались к своим слушателям.
В СССР «западные голоса» сквозь глушилки действительно были для определенной части советских людей дополнительным источником информации и даже развлечения (главный источник западной музыки, например). О них ходили поговорки и анекдоты («есть привычка на Руси ночью слушать Би-би-си»). Но в последние лет тридцать они полностью потеряли свою популярность – как по причине упадка радио в качестве СМИ как такового, так и из-за творческого вырождения.
- Симоньян приветствовала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
- На радиостанциях «Голоса Америки» вместо новостей включили музыку
- США прекратили финансирование «Радио Свобода»
При этом качество контента в последние годы падало. В эпоху интернета обязательная идеологическая нагрузка стала выглядеть примитивной пропагандой. Взрослые люди стали переключать транзисторы на ретро-музыку, а зумеров разговорное радио не интересовало в принципе. Падение аудитории до исторических минимумов отмечали и сами работники радиостанций, но оправдывали это все переходом на новые форматы вещания.
Однако при всем при этом парадоксальным образом деятельность обеих радиостанций в последние годы только ширилась с точки зрения организационной путем дробления на множество отдельных региональных проектов в соответствии с новым веянием «деколонизации». В эту орбиту втягивалось все больше людей с неустойчивой психикой, а также откровенных карьеристов, в том числе некоторых российских журналистов, работавших против своей страны за зарплату в валюте и перспективу уехать в Прагу на ПМЖ.
Попытки бунта тех, кто сохранил собственное мнение, жестко пресекались.
Известна история увольнения Андрея Бабицкого из-за его позиции по Крыму и Донбассу. В конце концов обе радиостанции превратились не только в средство пропаганды, но и в подстрекателей бунтов и организаторов «цветных революций». Недавно местное отделение «Радио Свобода*» (они называются через слово «Эхо») в Грузии провоцировало и направляло антиправительственные протесты, используя откровенные приемы фальсификации.
Соответствующим образом подбирался и штат этих радиостанций. Если в головных офисах концентрировались в основном американские идейные леваки, искренне верящие в свою «либеральную миссию», то в региональных редакциях постепенно сложился костяк людей с антироссийским набором стереотипов. Целые карьеры делались на ежедневном выливании ушатов грязи на Россию и ее органы власти. Подобная ситуация складывалась и в ряде других «национальных» редакций, если правительство тех или иных стран чем-то не соответствовало высоким «критериям демократии и инклюзивности».
«Эти средства массовой информации... вряд ли можно отнести к категории популярных и востребованных в Российской Федерации, поэтому нас это особо не касается. Это внутреннее решение администрации США. Средства информации – сугубо пропагандистские». – отметил по этому поводу представитель Кремля Дмитрий Песков. Действительно, трудно было встретить более разнузданную антироссийскую пропаганду где-либо еще, как именно на данных радиостанциях.
И все же для Вашингтона решение разогнать «Радио Свобода» и «Голос Америки» не связано с попытками администрации США нормализовать отношения с Москвой.
Идеологический маятник качнулся в сторону нормальности и содержать некие площадки, распространяющие идеологию, враждебную трампизму, да еще и за огромные деньги никто в Белом доме не будет. Кроме того, обе площадки давно сами себе определяли повестку и объекты применения пропаганды. Конгресс и Госдеп финансировали организации, которые вели собственную внешнюю политику.
Сейчас в публичном поле можно заметить небольшую группу скорбящих по закрывающимся радиостанциям. Это российские эмигранты из числа бывших оппозиционеров, профессиональные «борцы с режимом» и либеральная интеллигенция, погруженная в собственное величие. Некоторые из них еще надеются, что американское руководство одумается. Эта публика всего за несколько дней потеряла и одну из самых своих раскрученных с точки зрения бренда площадок, и финансирование множество проектов и себя лично.
Сотрудники USAGM до сих пор продолжают считать себя бойцами на передовой с мировым злом, что следует из заявления главы корпорации Стивена Капуса. Он назвал отмену финансирования агентства «победой врагов демократии и Америки». В этом их поддерживают и ряд европейских чиновников и даже государств.
- Симоньян приветствовала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
- На радиостанциях «Голоса Америки» вместо новостей включили музыку
- США прекратили финансирование «Радио Свобода»
В частности, Чехия призвала Евросоюз принять меры для сохранения финансирования данных СМИ из собственных средств. И это прямо увязывается в тем, что «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» нацелены на российскую аудиторию. «Хочу поднять вопрос политически, видим ли мы ценность в такой организации, вещающей в страны, как Россия, Белоруссия, Иран и многие другие, и если видим ценность, что мы готовы сделать, чтобы сохранить такую службу в нашу пользу. Это очень широкий вопрос», – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Нет смысла говорить о каком-то «конце эпохи». Эпоха «Голоса Америки» и «Радио Свобода» закончилась давно, с тех пор, как данные радиостанции и их продукт стали вызывать у среднестатистического гражданина России чувство брезгливости. Их аудитория скукожилась до стареющих либералов, а новое поколение «борцов с режимом» предпочитает интернет-площадки. Трамп всего лишь вытер прошелся шваброй по затянутому паутиной углу, в котором засели тени далекого прошлого. Жалеть об этом прошлом вряд ли будет даже Америка – а Россия тем более.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента