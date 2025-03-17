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    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

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    17 марта 2025, 17:00 • В мире

    США вынесли приговор легендарному источнику русофобии

    США вынесли приговор легендарному источнику русофобии
    @ EPA/TACC

    Tекст: Евгений Крутиков

    Легендарная в своем роде американская организация, целенаправленно работавшая на развал Советского Союза, а позднее России, осталась без государственного финансирования. Парадокс в том, что нынешняя администрация Белого дома делает это сугубо в своих интересах. О чем идет речь и как стоит к этому относиться?

    Власти США прекратили финансирование «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

    Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки*». Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.

    «Сегодня Агентство США по глобальным медиа (USAGM) сообщило «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», что действие федерального грантового соглашения, финансирующего глобальные операции, было прекращено», – говорится в тексте заявления.

    Телеканал ABC ранее сообщил, что американские сотрудники «Голоса Америки» начали получать уведомления о принудительной отправке в административные отпуска после подписанного Трампом указа о сокращении функций ряда ведомств, включая USAGM.

    В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки», заявив, что там работают «радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой».

    С Маском сложно не согласиться. Обе радиостанции создавались как инструмент распространения американской идеологии и сопряженных с ней идей в эпоху Холодной войны. А по мере того как сама эта идеология постепенно мутировала в современные леворадикальные представления американской творческой интеллигенции, менялся и контент, с которым радиостанции обращались к своим слушателям.

    В СССР «западные голоса» сквозь глушилки действительно были для определенной части советских людей дополнительным источником информации и даже развлечения (главный источник западной музыки, например). О них ходили поговорки и анекдоты («есть привычка на Руси ночью слушать Би-би-си»). Но в последние лет тридцать они полностью потеряли свою популярность – как по причине упадка радио в качестве СМИ как такового, так и из-за творческого вырождения.

    При этом качество контента в последние годы падало. В эпоху интернета обязательная идеологическая нагрузка стала выглядеть примитивной пропагандой. Взрослые люди стали переключать транзисторы на ретро-музыку, а зумеров разговорное радио не интересовало в принципе. Падение аудитории до исторических минимумов отмечали и сами работники радиостанций, но оправдывали это все переходом на новые форматы вещания.

    Однако при всем при этом парадоксальным образом деятельность обеих радиостанций в последние годы только ширилась с точки зрения организационной путем дробления на множество отдельных региональных проектов в соответствии с новым веянием «деколонизации». В эту орбиту втягивалось все больше людей с неустойчивой психикой, а также откровенных карьеристов, в том числе некоторых российских журналистов, работавших против своей страны за зарплату в валюте и перспективу уехать в Прагу на ПМЖ.

    Попытки бунта тех, кто сохранил собственное мнение, жестко пресекались.

    Известна история увольнения Андрея Бабицкого из-за его позиции по Крыму и Донбассу. В конце концов обе радиостанции превратились не только в средство пропаганды, но и в подстрекателей бунтов и организаторов «цветных революций». Недавно местное отделение «Радио Свобода*» (они называются через слово «Эхо») в Грузии провоцировало и направляло антиправительственные протесты, используя откровенные приемы фальсификации.

    Соответствующим образом подбирался и штат этих радиостанций. Если в головных офисах концентрировались в основном американские идейные леваки, искренне верящие в свою «либеральную миссию», то в региональных редакциях постепенно сложился костяк людей с антироссийским набором стереотипов. Целые карьеры делались на ежедневном выливании ушатов грязи на Россию и ее органы власти. Подобная ситуация складывалась и в ряде других «национальных» редакций, если правительство тех или иных стран чем-то не соответствовало высоким «критериям демократии и инклюзивности».

    «Эти средства массовой информации... вряд ли можно отнести к категории популярных и востребованных в Российской Федерации, поэтому нас это особо не касается. Это внутреннее решение администрации США. Средства информации – сугубо пропагандистские». – отметил по этому поводу представитель Кремля Дмитрий Песков. Действительно, трудно было встретить более разнузданную антироссийскую пропаганду где-либо еще, как именно на данных радиостанциях.

    И все же для Вашингтона решение разогнать «Радио Свобода» и «Голос Америки» не связано с попытками администрации США нормализовать отношения с Москвой.

    Идеологический маятник качнулся в сторону нормальности и содержать некие площадки, распространяющие идеологию, враждебную трампизму, да еще и за огромные деньги никто в Белом доме не будет. Кроме того, обе площадки давно сами себе определяли повестку и объекты применения пропаганды. Конгресс и Госдеп финансировали организации, которые вели собственную внешнюю политику.

    Сейчас в публичном поле можно заметить небольшую группу скорбящих по закрывающимся радиостанциям. Это российские эмигранты из числа бывших оппозиционеров, профессиональные «борцы с режимом» и либеральная интеллигенция, погруженная в собственное величие. Некоторые из них еще надеются, что американское руководство одумается. Эта публика всего за несколько дней потеряла и одну из самых своих раскрученных с точки зрения бренда площадок, и финансирование множество проектов и себя лично.

    Сотрудники USAGM до сих пор продолжают считать себя бойцами на передовой с мировым злом, что следует из заявления главы корпорации Стивена Капуса. Он назвал отмену финансирования агентства «победой врагов демократии и Америки». В этом их поддерживают и ряд европейских чиновников и даже государств.

    В частности, Чехия призвала Евросоюз принять меры для сохранения финансирования данных СМИ из собственных средств. И это прямо увязывается в тем, что «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» нацелены на российскую аудиторию. «Хочу поднять вопрос политически, видим ли мы ценность в такой организации, вещающей в страны, как Россия, Белоруссия, Иран и многие другие, и если видим ценность, что мы готовы сделать, чтобы сохранить такую службу в нашу пользу. Это очень широкий вопрос», – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

    Нет смысла говорить о каком-то «конце эпохи». Эпоха «Голоса Америки» и «Радио Свобода» закончилась давно, с тех пор, как данные радиостанции и их продукт стали вызывать у среднестатистического гражданина России чувство брезгливости. Их аудитория скукожилась до стареющих либералов, а новое поколение «борцов с режимом» предпочитает интернет-площадки. Трамп всего лишь вытер прошелся шваброй по затянутому паутиной углу, в котором засели тени далекого прошлого. Жалеть об этом прошлом вряд ли будет даже Америка – а Россия тем более.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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